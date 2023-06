Serate letterarie di Travo: i piccoli borghi d’Italia al centro del primo incontro

L’edizione 2023 delle Serate letterarie Giana Anguissola di Travo si aprirà giovedì 22 giugno al teatro organico di Travo dalle ore 21,15 con un incontro organizzato in collaborazione con l’associazione Organico Perduca e dedicato ai piccoli borghi d’Italia dove ancora oggi vivono 13 milioni di persone.

L’ospite della serata sarà l’antropologa Anna Rizzo che, in dialogo con la giornalista Elisa Malacalza, presenterà il saggio “I paesi invisibili. Manifesto sentimentale e politico per salvare i borghi d’Italia” uscito nel 2022 per Il Saggiatore.

Rizzo, che da anni studia e collabora con le piccole comunità delle cosiddette aree interne del paese, affronterà le problematiche legate allo spopolamento e allo stato di abbandono di edifici e infrastrutture, interrogando i cittadini sui bisogni, le paure e le strategie di adattamento, ragionando attorno alle motivazioni di chi è rimasto e di chi invece ha deciso di andarsene.

Alla serata interverranno anche l’artista palestinese Raghad Saqfalhait e la curatrice Sofia Baldi Pighi, presenti a Travo con il progetto di arte contemporanea “Una Boccata d’Arte”, che coinvolge 20 piccoli comuni in tutta Italia.

La rassegna letteraria proseguirà giovedì 29 giugno con la presentazione del saggio storico di Cristina Petit e Alberto Szegö “A casa di donna Mussolini”, ambientato durante gli anni del fascismo. Le Serate letterarie sono promosse dal Comune di Travo, patrocinate dal Ministero dei Beni culturali e dalla Regione Emilia-Romagna e sostenute dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano; tra i partner organizzativi cooperativa Educarte e Travolibri.