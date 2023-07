La band Sumo vince il contest dedicato ai quattro amici morti in Trebbia

È la band Sumo, acronimo di shut up and move on!, la vincitrice della seconda edizione del contest musicale che Borgonovo ha dedicato a Domenico, Costantino, Elisa, William, i quattro giovani morti nelle acque del fiume Trebbia. La band è stata selezionata alla giuria di esperti al termine di una maratona musicale che ha visto alternarsi 10 tra band e solisti under 35 nell’area dell’ex Monastero. Secondo posto per i Lostina, terzo per My bicycle keys. A seguire Heaven Hewapura, Sourgrapes, Zerosyne, Cricco e i 14Pisa, Giulia Farina, Giada Dacrema e The Speakers.

Durante la serata sono stati riprodotte anche canzoni incise dai “quattro angeli del Trebbia”. “Siamo contenti – dice Margherita Bensi consigliere comunale promotrice dell’evento – perché crediamo di aver dato ai giovani un’opportunità di esprimersi”. Una giuria di professionisti, tra cui Max Repetti (Artemusica), Gabriele Finotti (Orzorock) e Paolo Finetto (Radio Sound) ha valutato tutti i dieci finalisti, presentati di Fabio Amici (Radio 51 Melody).

Love Deep e Luigi Milani hanno curato tutto il lavoro preparatorio al concerto, reso possibile grazie a diversi sponsor. Asd Basket ha assicurato il servizio ristoro.