Cantoterapia per bimbi prematuri, fondi dal concerto “Voci di donne per l’aura”

Grande successo per l’iniziativa “Voci di donne per l’aura” che si è svolta al teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda il 20 maggio scorso. Lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito e il ricavato della serata è stato interamente destinato al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Piacenza, per far ripartire il progetto di Cantoterapia a favore dei bambini nati prematuri denominato “L’InCanto di Nascere” di Anna Chiara Farneti, musicologa, cantante e cantoterapista. Il progetto è nato per dare un supporto innovativo, non invasivo e amorevole ai bambini in difficoltà e ai loro genitori, attraverso l’ascolto di un canto creato appositamente con armonie, frequenze e intensità adeguate a ciascun bambino e genitore.

Il Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Piacenza ha voluto ricordare Laura Lusignani, grande imprenditrice e membro storico del Comitato, che ha creduto nella cantoterapia. Un contributo dello stesso ammontare del ricavato è stato donato sia da Cav srl, società di trasporti e logistica di cui Laura era socia fondatrice, sia dalla famiglia Lusignani.

Nella prima parte dello spettacolo, presentato dall’attrice e poetessa Valentina Ghelfi, si è esibita la compagnia teatrale I Viaggiatori con lo spettacolo “Women”. La seconda parte della serata, invece, ha visto esibirsi alcuni talenti femminili nel canto: Anna Chiara Farneti, Alice Sentieri e Lucia Pradelli. Si sono poi susseguiti interventi coreografati da Monica Vescovi dell’associazione Arteare. Sul palco sono anche intervenuti la dott.ssa Nadia Malvicini, coordinatrice del reparto di Pediatria e Neonatologia diretto dal prof. Giacomo Biasucci, Loretta Galli della scuola di musica Magia, e l’assessore alla cultura del Comune di Fiorenzuola Massimiliano Morganti, che si è complimentato per la qualità dello spettacolo e per aver fatto conoscere l’importante progetto legato alla voce.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Scuola di Musica Mangia del Comune di Fiorenzuola D’Arda con il patrocinio del Comune di Fiorenzuola D’Arda che ha gentilmente messo a disposizione il Teatro Verdi.