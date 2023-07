Teatro e musica, “Adelchi” di Alessandro Manzoni rivivrà venerdì nel Borgo di Vigoleno

L’insensatezza della guerra, l’incapacità di portare la pace da parte di chi si schiera contro di essa, il tradimento per denaro da parte di chi apparentemente dovrebbe servire fedelmente il proprio popolo e una storia umana dominata dal sangue e dall’ingiustizia. Ma alla fine la speranza che anche i feroci oppressori della storia si spegneranno uno squallido tramonto.

Sono i temi portanti dell’opera “Adelchi”, che in occasione dei 150 anni dalla morte del suo autore, uno dei padri della letteratura italiana come Alessandro Manzoni, prende vita con un esperimento originale, pensato appositamente per l’estate 2023 a Vigoleno. L’opera, in programma venerdì alle 21.15 in Piazza della Fontana con ingresso gratuito, vedrà in scena l’attore Mino Manni (sua la voce insieme a quella di Alessandro Salamida), accompagnato dal coro Montegiovo diretto da Paolo Burzoni e dall’Orchestra farnesiana diretta dal maestro Gabriele Schiavi.

Adelchi sarà l’ennesima perla di un percorso, “La letteratura nei luoghi della storia”, ideato dal sindaco di Vernasca Giuseppe Sidoli.

A sostenere l’evento, tra le altre, anche la Fondazione di Piacenza e Vigevano.