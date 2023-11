Suonava di notte in magazzino. Premiato a Roma il sassofonista De Maria

Per esercitarsi al sax ha suonato di notte, a pieni polmoni, negli uffici deserti del magazzino di logistica dove ha lavorato da impiegato, a Piacenza. Suonava di notte, in quella landa fuori mano, per non disturbare nessuno. Nicolò De Maria, classe 1999, piacentino, in tre giorni ha centrato tre obiettivi : tra i 5 finalisti (su 3mila concorrenti alla partenza) al concorso a Roma per far parte della banda musicale dell’Arma dei carabinieri (dove è risultato idoneo, ma per ora senza posto), laureato con 110 e lode al Conservatorio Nicolini di Piacenza in sassofono (il termine esatto sarebbe “diploma di secondo livello”), e, ultima e più importante sfida portata a casa con successo, vincitore del Premio nazionale delle Arti (per la sezione “legni”) organizzato dal Ministero dell’istruzione a Terni, dove ha sbaragliato la concorrenza di colleghi arrivati dai Conservatori di mezza Italia.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ

nicolo de maria