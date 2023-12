Popi, il dj che ha scelto la Val Tidone da stasera celebra i 45 anni di carriera

Quarantacinque anni tondi trascorsi alla consolle a mixare le hit del momento e a intrattenere il “suo” popolo della notte con l’inconfondibile timbro vocale che lo ha trasformato in personaggio. Maurizio Popi, per tutti dj Popi, ha scelto il weekend più lungo per celebrare un traguardo ragguardevole: “Mi diverto ancora tantissimo in mezzo ai giovani e per certi versi mi sento come loro – ha detto il dj che da anni ha scelto la Valtidone, Trevozzo per la precisione, quale base di rientro al termine delle sue infinite notti nei locali di tutta Italia.

L’acconciatura è quella improbabile di sempre e che è divenuta altro tratto distintivo nelle sue numerose comparsate sulle reti Rai e Mediaset a fianco dei più noti vocalist di Radio Deejay. “Sì, Linus, Nicola Savino e il dj Angelo sono grandi professionisti che ho avuto la fortuna di incrociare sulla mia strada e ai quali sarò sempre grato”. Dagli inizi in una piccola radio meneghina, Popi racconta anche di un “treno” perso per “colpa di mamma che, quando chiamò a casa il responsabile di Radio 105 che mi voleva con loro, disse che aveva sbagliato numero telefonico. Ma non nutro alcun rimpianto e mi considero un privilegiato”.

Popi festeggerà con il suo popolo a partire da stasera alle Foranci di Ponte dell’olio a partire dalle 17, domani al Madhouse e per concludere in bellezza, il “Forty Five Show” vivrà epilogo domenica al Le Moire di San Lazzaro.