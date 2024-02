Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 23

GOSSOLENGO

Presentazione del libro “Teresa Papavero e i fantasmi del passato” – Biblioteca Comunale, ore 18 l’autrice Chiara Moscardelli presenta l’ultimo libro della saga che ha come protagonista l’esuberante criminologa Teresa Papavero. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri con importanti autrici gialliste italiane dal titolo “Donne in Giallo”, promosso dalla Biblioteca.

PIACENZA

Anticorpi eXpLo – tracce di giovane danza d’autore – Teatro Filodrammatici, ore 21 in un’unica serata due coinvolgenti creazioni di giovani coreografi che offrono uno sguardo sulle nuove generazioni della coreografia italiana contemporanea.

Calderon d’Inferno – Manicomics Teatro, ore 19 spettacolo del Collettivo Mel liberamente ispirato all’opera e al pensiero di Pier Paolo Pasolini, rivisitato attraverso lo sguardo del clown contemporaneo per una rappresentazione tragicomica e grottesca.

Filarmonica Arturo Toscanini – Teatro Municipale, ore 20.30 concerto diretto da Francesco Cilluffo nella prima esecuzione assoluta di “Grande Bagattella per orchestra”, commissionato dalla Toscanini e dal Teatro Municipale a Orazio Sciortino. Sul palco anche il violinista Charlie Siem, protagonista nel Concerto per violino e orchestra n. 1 di Max Bruch. In chiusura della serata la Sinfonia n. 1 op. 39 di Jean Sibelius.

CORTEMAGGIORE

Concerti a Lume di Candela – Teatro Eleonora Duse, ore 21 in un’atmosfera suggestiva e poetica illuminata da candele la storica cover band di Fabrizio De André, i Flexus, intraprende un viaggio inedito nel capolavoro del cantautore genovese “La Buona Novella”.

CASTELSANGIOVANNI

In ogni vita la pioggia deve cadere – Teatro Verdi, ore 21 sotto la regia di Fabio Grossi, spettacolo che parla d’amore, di umanità, di verità, di condivisione con protagonisti lo stesso Grossi e l’acclamato attore teatrale e cinematografico Leo Gullotta.