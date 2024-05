Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 17

CORTEMAGGIORE “oMaggio al teatro” – Teatro Duse, ore 21 di scena l’Associazione Nel Nuovo Mondo Cortemaggiore con lo spettacolo “Pinocchio i segreti della vita” con la regia di Rosalba Rosi. Ingresso a offerta con prenotazione consigliata. MONTICELLI 51° Fiera di Maggio – Piazza Casali, dalle 19 apertura stand gastronomico AVIS e dalle 21.30 canti e balli tradizionali della Pianura Padana e dell’Appennino Emiliano con il gruppo dei Musicanti d’la Bása. PIACENZA 29° Camminata di Solidarietà – “La Pellegrina” manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con due percorsi di Km 5 e 10. Partenza libera dalle 18.00 alle 19.00 presso la Strada Agazzana, 68. In attesa del buio – Ex chiesa delle Teresiane, dalle 15 alle 19 l’affascinante spazio settecentesco torna ufficialmente, dopo 60 anni, a essere patrimonio della città ospitando tredici sculture inedite, create negli ultimi cinque anni, dell’artista piacentino Christian Zucconi. La mostra, curata da Manuel Ferrari, sarà visitabile fino al 30 giugno. Ingresso libero. Mercatino Regionale Francese – Pubblico Passeggio Facsal, dalle 12 alle 20 un piccolo angolo di Francia vi aspetta con le sue specialità culinarie d’eccellenza (formaggi, biscotti, cioccolato, baguettes, croissant, crêpes, macarons, spezie, frutta disidratata, vini) e prodotti di artigianato tipici della tradizione francese. Daniele Ronda in La Colpa dei Cantautori – Teatro President, ore 21 concerto evento nel quale il cantante presenterà per la prima volta un nuovo spettacolo che porterà in giro per l’Italia durante il prossimo tour.

Domani, Sabato 18 PIACENZA Cinema Amore Mio – Teatro President, ore 21.15 l’Orchestra Luigi Cremona, diretta dal maestro Carlo Pisani, presenta un programma dedicato alle colonne sonore cinematografiche in una veste nuova, con arrangiamenti originali abbinati ad un organico insolito. Notte dei Musei al Collegio Alberoni l’intensa proposta culturale accompagnerà i visitatori tra: visite guidate con letture poetiche di Massimo Silvotti alle ore 18.30 – 19.30 -21.30, biciclettata con ritrovo alle 19 per visitare la mostra di Christian Zucconi “In attesa del buio”, alle 22 concerto “Tra musica e astronomia” del pianista Antonio De Vanna con proiezione di foto di galassie e nebulose a cura del Gruppo Astrofili. Ingresso gratuito. Notte Europea dei Musei alla Galleria Ricco Oddi, dalle 18 alle 24 sarà possibile visitare liberamente la Galleria o partecipare a visite guidate su prenotazione obbligatoria alla mostra “Umberto Boccioni. Omaggio alla madre”, alle ore 21, alle 21.45 e alle 22.30. Notte Europea dei Musei al Museo di Storia Naturale conchiglie, insetti, fossili, erbari, uccelli e minerali saranno le stelle di questa serata, ciascuna presentata in postazioni dedicate. Esperti naturalisti guideranno i partecipanti in un viaggio attraverso la grande biodiversità del nostro pianeta, dimostrando come ogni elemento contribuisca all’incredibile tessuto della vita sulla Terra. Prenotazione consigliata. Notte Europea dei Musei a Palazzo Farnese – dalle 20 alle 24 in programma tante iniziative per tutte le età: attività didattiche e laboratori per bambini, percorsi animati interattivi per famiglie e visite guidate speciali alla Pinacoteca, al Museo Archeologico, al Museo delle carrozze e alla Sezione civica. Mercatino Regionale Francese – Pubblico Passeggio Facsal, dalle 9 alle 20 un piccolo angolo di Francia vi aspetta con le sue specialità culinarie d’eccellenza (formaggi, biscotti, cioccolato, baguettes, croissant, crêpes, macarons, spezie, frutta disidratata, vini) e prodotti di artigianato tipici della tradizione francese. FIORENZUOLA Passeggiata alla scoperta dei Mistadelli della città – Viale dei Tigli, ore 15.30 giunta all’ottava edizione torna la rassegna intitolata “Passo dopo passo”, dell’associazione Fiorenzuola in Movimento, con una camminata di circa 5 km alla scoperta dei Mistadelli di Fiorenzuola. Partecipazione libera con iscrizione obbligatoria. CADEO Vino in Corte – Mostra Mercato dei Vini e dei Prodotti del Territorio – Castello di Cadeo, dalle 11 alle 20 previste degustazioni libere e private (su prenotazione), area ristoro con prodotti delle aziende, mercato agricolo, area picnic, incontri con i produttori, wine market e djset. PIANELLO Notte Europea dei Musei al Museo Archeologico della Val Tidone, dalle 20.30 nel corso della serata si terrà: una visita guidata con la Dott.ssa Gloria Bolzoni, un concerto del duo Jacopo Carini (flauto) e Tatiana Alquati (arpa), lo spettacolo Segni di umanità e un brindisi finale di buonanotte. Ingresso gratuito con prenotazione. CORTEMAGGIORE “oMaggio al teatro” – Teatro Duse, ore 21 di scena la Compagnia Al Bacio di Milano con lo spettacolo “Amori e bugie” con la regia di Andrea Forneris. Ingresso a offerta con prenotazione consigliata. MONTICELLI 51° Fiera di Maggio – Piazza Casali, dalle 9.30 in programma, negozi aperti, mercatino degli espositori e creativi, street food, mostre, spettacolo per bambini, stand gastronomici, escursioni in barca, passeggiate, luna park e tanto altro.