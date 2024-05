“Sentieri della libertà” volume due: 14 percorsi sui luoghi di battaglie ed eccidi

“Chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti”. Lo scriveva Italo Calvino in “Oltre il ponte”, lo dicono ora i referenti del Museo della Resistenza Piacentina che hanno realizzato il secondo volume dei “Sentieri della libertà”. In tutto sono altri quattordici percorsi: sentieri che attraversano luoghi di battaglie, eccidi, azioni partigiane, ma permettono anche di allargare lo sguardo su alcuni dei nodi storiografici che hanno interrogato gli storici negli ultimi anni. Il volume sarà in edicola con Libertà a partire da sabato 1 giugno al costo di 12,90 euro più il prezzo del quotidiano e – fanno notare dal Museo della Resistenza Piacentina – rappresenta la chiusura del cerchio.

IL PROGETTO

“La mappa dei “Sentieri della libertà” è ora completa – spiega Alessandro Pigazzini che ha coordinato il progetto, mentre la ricerca storica è a cura di Iara Meloni – due volumi, 28 percorsi, che il Museo è orgoglioso di mettere a disposizione di tutti”.

“Fin dall’inizio avevamo progettato 28 percorsi – continua Pigazzini – la maggior parte si sviluppa sui nostri appennini, ma ce ne sono anche un paio in pianura: il cammino delle Sap a Roncarolo e quello delle comunità ebraiche a Cortemaggiore, oltre al trekking urbano degli arditi del popolo che verrà presentato il primo giugno e che sarà connotato da targhe esplicative. Infine c’è un percorso per i bambini che si avvale della collaborazione con l’illustratrice Chiara Belloni”.