Per Piacenza sarà un’estate a ritmo di musica grazie al “Summertime in Jazz”

Piacenza si prepara ad un’estate a ritmo di musica per l’undicesima edizione di Summertime in Jazz, in programma dal 18 giugno al 9 agosto.

I protagonisti saranno i concerti, che faranno tappa di volta in volta nei luoghi più rappresentativi del territorio: da Piacenza alla Val d’Arda, arrivando in Val Trebbia, fino a raggiungere la Val Nure. Ne hanno parlato mercoledì 5 giugno il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Mario Magnelli, il direttore artistico e vicepresidente del Piacenza Jazz Club Angelo Bardini e il presidente del Piacenza Jazz Club Carlo Izzo, durante la presentazione avvenuta nel Salone d’Onore della Fondazione di Piacenza e Vigevano.



“Quello che stiamo organizzando comincia grazie alla collaborazione di una rete attiva su tutto il territorio”, spiega Bardini. Si tratta infatti di un evento creato grazie al gioco di squadra del Piacenza Jazz Club, dal sostegno della fondazione di Piacenza e Vigevano, da diversi comuni del territorio i quali ospiteranno i numerosi concerti, e alla sinergia che ha visto collaborare il Val Tidone Festival, il Summer Cult e il Val Nure Festival. Tutti assieme riusciranno a far passare un’estate in festa, a ritmo di Jazz.