Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 7

ROTTOFRENO

I Ribelli di Sant’Elena – Torneo di pallavolo green volley, dalle 19 alle 23 da questo weekend fino a domenica 16 giugno, l’area feste in via Papa Giovanni XIII si animerà con partite emozionanti e stand gastronomici della Pro Loco.

FIORENZUOLA

Festa degli Aquiloni – Viale Don Luigi da oggi fino a domenica il quartiere della Torchina si animerà con musica dal vivo, giochi per bambini e stand gastronomici. Ingresso gratuito.

GROPPARELLO

Memorial Chicco Maggi – serata bortellina al campo sportivo Ettore Rosso di Gropparello: tre partite di calcio, stand gastronomici aperti, musica e divertimento.

SAN GIORGIO

11° Festa del Campanile – Campo sportivo parrocchiale per tutto il fine settimana potrete gustare piatti tipici piacentini accompagnati dal buon vino delle colline locali. Ovviamente non mancherà la pista d’acciaio su cui ballare tutta la serata. Ingresso gratuito.

PIACENZA

Archivissima 2024 – La Notte degli archivi: Passioni di carta, dalle 18 alle 21 si potranno scoprire documenti inediti in luoghi straordinari. Il percorso partirà alle 18 dall’Archivio di Stato per poi proseguire alle 19 nell’Archivio e nel Museo del Capitolo di Sant’Antonino e terminare alle 20 sotto il loggiato della Galleria d’Arte moderna Ricci Oddi.

Besurica in Festa – dalle 19 per tutto il fine settimana sarà possibile gustare le consuete specialità della sagra, mentre nel dopo cena non mancheranno gli appuntamenti musicali con le migliori orchestre.

Streeat – Food Truck Festival Piacenza, dalle 18 il Pubblico Passeggio sarà invaso da colori, odori e sapori unici provenienti da ogni dove, oltre a ottime birre artigianali italiane, cocktail rinfrescanti e una selezione musicale di qualità. Ingresso libero.

Festa del Rugby – campo sportivo via Rigolli, dalle 19 durante tutto il fine settimana vi aspetta: buona musica, divertimento, fiumi di birra e ottimi stand gastronomici per dare il via all’estate.

RIVERGARO

Suzzano a tutta birra – Foodstock Edition – Località Suzzano, dalle 18.30 serata all’insegna del divertimento con tanta buona musica, food truck selezionati e una varietà di birre e cocktail.

SAN PIETRO IN CERRO

Festa dlà Burtleina – in paese da oggi fino a domenica appuntamento con la sagra popolare dedicata alle specialità gastronomiche tipiche piacentine tra le quali la bortellina. La manifestazione offrirà anche musica dal vivo, danze e domenica mattina un raduno di auto d’epoca.

CAORSO

Festa in Amicizia – Piazza della Rocca, dalle 19 attività per bambini “Coloriamo insieme”, apertura stand gastronomici con gustosi piatti e dalle 21.15 si balla e si canta con Max Pezzali Tribute & Cani Sciolti. Ingresso gratuito.

SAN NICOLò

Fera dal Busslanein – Via Curiel, dalle 19.30 in programma stand gastronomici e musica dal vivo con l’Orchestra Rancati.

VILLANOVA

Festa dei Ciliegi in Fiore – In paese, dalle 19 apertura stand gastronomici, alle 21 torneo di freccette e a seguire si balla con Renzo e Roberta.