Stasera ultima puntata di “On the road again”, il viaggio termina in Gran Bretagna

Ultima puntata di “On the road again“, il viaggio di Roberto Salini si conclude in Gran Bretagna.

Si chiude questa sera, domenica 9 giugno, con l’ottavo episodio la stagione di “On the road again”, la serie televisiva di Telelibertà con Roberto Salini, viaggiatore e videomaker piacentino. Appuntamento alle ore 20,10 con “Gran Bretagna, Irlanda, Scozia – Un viaggio tra musica, folklore, natura e Guinness”.

Salini, nell’occasione, conduce i telespettatori in un affascinante viaggio Oltremanica, per esplorare le meraviglie dell’Inghilterra, prima tappa di un intrigante tragitto attraverso il Regno Unito per immergersi nella storia e nella cultura dell’epoca elisabettiana magari incrociando tracce dell’eredità di William Shakespeare.

Da Stonehenge all’Isola di Smeraldo

Sulla mappa è segnata la strada che conduce verso Stonehenge, uno dei siti neolitici più affascinanti e misteriosi al mondo. Situato nei pressi di Amesbury, nel pittoresco Wiltshire, in Inghilterra, questo antico monumento di pietra si trova a circa 13 chilometri a nord-ovest di Salisbury. Il paesaggio circostante offre una vista mozzafiato delle verdi colline e delle dolci ondulazioni tipiche della campagna inglese. Ogni passo avvicina i visitatori a un luogo intriso di enigmi irrisolti. Ma l’avventura non si ferma qui.

Salini guiderà poi i telespettatori verso il nord, attraverso le pittoresche campagne scozzesi, per esplorare i maestosi castelli che punteggiano il paesaggio. Queste fortezze storiche, testimoni di secoli di storia e di epiche battaglie, offrono uno sguardo affascinante sulla vita medievale e sulle leggende made in Scozia. Il viaggio culmina con un tuffo nell’Isola di Smeraldo, l’Irlanda, dove il folk culla l’anima e incanta i visitatori con le sue melodie genuine e struggenti.