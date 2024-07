Trent’anni di storia e tradizione, stasera inizia la festa del Borgo di Sariano

Trent’anni di festa. Un evento che nel tempo è diventato vero e proprio simbolo di Sariano e del territorio comunale di Gropparello. Stasera, venerdì 12 luglio, si alza il sipario sulla festa del Borgo. Quattro serate all’insegna dell’aria fresca, della musica dal vivo e della buona cucina.

“Abbiamo una grande responsabilità – afferma Fenore Rivaldi, presidente dell’associazione di volontariato che si occupa della realizzazione della manifestazione -. La festa di Sariano è nata con l’intento di promuovere le nostre colline e valorizzare le eccellenze locali. Sono passati trent’anni e gli obiettivi sono rimasti gli stessi. Qui la tradizione vince”.

Dalle orchestre a dj cave

A inaugurare la festa organizzata nella meravigliosa area verde situata nel cuore di Sariano, ci penserà l’orchestra di Alberto Kalle. Sabato il divertimento e la voglia di ballare sotto il cielo stellato continuano con la musica di Danilo Rancati. Domenica la festa inizia al mattino con la celebrazione della santa messa, il taglio del nastro da parte di autorità civili e militari e il pranzo all’ombra di alberi e stand gastronomici. Alla sera, l’atmosfera si farà magica con l’orchestra di Rossella e Marco. Al campo sarà anche possibile vedere la finale degli Europei Spagna-Inghilterra. L’appuntamento di lunedì sera, invece, si svolgerà a ritmo della voce di Daniela Cavanna. Ma attenzione, non saranno solo le orchestre a impreziosire la trentesima edizione della festa del Borgo di Sariano. Lunedì 15 luglio, infatti, tutti sotto cassa per scatenarsi a tempo di musica con Dj Cave.

Cucina tipica e carne argentina

“La nostra festa nasce per le famiglie, ma sappiamo quanto è amata anche dalle nuove generazioni” afferma il segretario dell’associazione Rino Gualtieri. La tradizione si mischia con altre culture quando si pensa al menù proposto dagli oltre 80 volontari impegnati sulla festa. Insieme a pisarei, salumi e le ottime tagliatelle al cinghiale, spazio anche all’asado: specialità argentina cotta alla brace. A far da cornice all’intero evento il rio Vezzeno e un lungo filone di bancarelle e giochi per i più piccoli.