Tricarico, Gem Boy e Sticky Fingers: musica, buon cibo e allegria alla Festa dei Cuion

Sticky Fingers, Gem Boy, Francesco Tricarico e insieme a loro giovani talenti della musica e dello spettacolo piacentino. Un bel amalgama di generi e stili a impreziosire una festa particolare che mette al primo posto il divertimento come motore di sviluppo per l’intero territorio.

Si avvicina la Festa dei Cuion, evento organizzato dall’associazione di volontariato Promis Gruparel nel capoluogo della Val Vezzeno da venerdì 2 a domenica 4 agosto. Una festa avviata nei primi anni 2000 da Federico Maggi, anima del volontariato locale purtroppo prematuramente scomparso nel dicembre di due anni fa. “Il suo sorriso, la sua forza di volontà sono con noi tutte le volte che organizziamo un evento – le parole del presidente Marco Maggi -. Ci piace pensare che si diverta a vederci all’opera e speriamo di renderlo orgoglioso”.

Il primo fine settimana di agosto l’intero paese di Gropparello sarà coinvolto dall’atmosfera goliardica della Festa dei Cuion. Concerti, musica dal vivo, stand gastronomici, giostre e bancarelle animeranno piazza Roma e il piazzale di via IV novembre. “Dopo il grande e inaspettato successo dell’anno scorso, non vediamo l’ora di riabbracciare centinaia tra giovani e famiglie provenienti da tutta la provincia per passare tre serate all’insegna della musica dal vivo, dell’aria fresca e del grande divertimento” afferma Maggi.

Oltre sessanta volontari coinvolti

Tante le novità anche nel menù proposto dagli stand gastronomici dove spicca la conferma delle bruschette fatte sul momento e dei tagliolini al tartufo, letteralmente presi d’assalto l’anno scorso. Saranno oltre sessanta i volontari coinvolti da Promis Gruparel, tutti rigorosamente con la tradizionale maglia verde.

Una festa dal titolo divertente e si, forse anche poco serio, ma che racchiude il desiderio di valorizzare un territorio ricco di eccellenze e far conoscere il paese a giovani e turisti provenienti anche da fuori provincia. “Gropparello merita e noi, nel nostro piccolo, attraverso varie iniziative cerchiamo di portare visibilità grazie al contributo di tanti fantastici compagni di viaggio” conclude Maggi.

Gli artisti che si esibiranno alla Festa dei Cuion

Il sipario sulla festa si alza venerdì due agosto quando sul palco allestito nel piazzale di via IV novembre salirà il gruppo rock degli Sticky Fingers, a seguire la miglior musica anni ’80 e ’90 risuonerà dalle casse di Dj Bread. Nel mezzo la consegna dei premi ai “cuion” dell’anno. “Come da tradizione c’è il massimo riserbo sui nominativi, possiamo solo dire che ci saranno un paio di novità tra cui il premio del Cuion oriundo” afferma sottovoce Alessandro Maggi, prezioso componente del direttivo Promis.

Grande attesa per la serata di sabato 3 agosto quando a esibirsi saranno i Gem Boy, gruppo comico-musicale diventato famoso in tutta Italia anche per la partecipazione a Colorado caffè e per le loro cover parodistiche delle canzoni dei cartoni più amati. Dopo il gruppo bolognese, musica fino a tarda notte con Dj Cave. La festa continua anche la serata di domenica 4 agosto quando Gropparello ospiterà il concerto del cantautore Francesco Tricarico. In apertura di serata l’esibizione di Francesco Bianchi, giovane talento piacentino in arte Francisco. La responsabilità di concludere la tre giorni di festa sarà invece tutta sulle spalle dell’atipico Dj Mauri armato di console e chitarra acustica.