In centinaia alla prima data della Festa dei Cuion: stasera Gem Boy e Dj Cave

“Per Chicco, per Gropparello”. È stata citata anche dalle radio nazionali – tra cui Radio 105 e Rtl 102.5 – e l’eco dell’evento è andato ben oltre i confini provinciali. La Festa dei Cuion è iniziata col piede giusto e nella serata inaugurale di ieri, venerdì 2 agosto, ha portato centinaia di persone nel capoluogo della Val Vezzeno.

Il nome dice già tutto. Come tradizione di origine napoleonica vuole, il 2 agosto si celebra la festa degli uomini. A Gropparello da anni puntano sugli attributi e attraverso un evento goliardico premiano i protagonisti di situazioni e vicende surreali. Al primo posto suol podio di ieri il giovane Aldo Dordoni, seguito da Giorgio Boiardi e Maurizio Marchioni. Premi speciali per Nicholas Maggi e Tommaso Fortunato.

Oltre la simpatica competizione, la Festa dei Cuion – organizzata dai volontari di Promis Gruparel tra il piazzale di via Iv novembre e piazza Roma – è caratterizzata dal programma musicale fitto ed eterogeneo.

Ieri tanti applausi per gli Sticky fingers e il loro repertorio rock e per Angelo Galuppi dj che ha fatto ballare la folta platea fino a tarda notte.

Stasera, sabato 3 agosto, grande attesa per il gruppo comico-demenziale dei Gem Boy con le loro amate parodie e rivisitazioni delle sigle dei cartoni animati. A chiudere la serata ci penserà Luca Cavezzali, apprezzato dj piacentino.

Il ricordo di federico maggi: anima del volontariato

La festa organizzata in ricordo di Federico Maggi, suo ideatore e anima del volontariato locale prematuramente scomparso, proseguirà anche domenica sera. In programma c’è il concerto del cantautore milanese Francesco Tricarico, in apertura di serata ci sarà Francisco. L’onere di lasciare un bel ricordo a tutti i partecipanti toccherà invece all’autoctono dj Mauri.

Durante l’evento attivo anche un banco di beneficenza per la Pubblica assistenza Val Vezzeno. La solidarietà abbraccia la goliardia e il divertimento all’interno di una festa nata per promuovere le bellezze di Gropparello, non solo i cuion.