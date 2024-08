Gropparello, la carica dei 3mila per la Festa dei Cuion: “Grazie ai tanti volontari”

Emozione, divertimento e grande musica. Sono questi gli ingredienti che hanno definito il successo di pubblico riscontrato durante le tre serate di festa dei cuion a Gropparello. Il capoluogo della Val Vezzeno è stato invaso da oltre 3mila persone per un evento che in un solo anno ha visto triplicare il numero di presenze. Un risultato quasi inaspettato per gli oltre 60 volontari di Promis Gruparel a cui va il ringraziamento del presidente Marco Maggi.

“Un risultato incredibile e inaspettato – le sue parole -. Abbiamo fatto conoscere e apprezzare il nostro territorio a centinaia di persone. Siamo felici e grati nei confronti di volontari e di tutta la comunità. In poco più di 24 mesi abbiamo raggiunto risultati inimmaginabili. La strada tracciata è quella giusta e sono tante le iniziative e le collaborazioni che porteremo avanti nel futuro. Gropparello merita e noi faremo di tutto per continuare a promuovere le nostre colline”.

Pienone per Gem Boy e Tricarico

La realtà associativa nata solo nel febbraio 2023 ha inanellato una serie di eventi e iniziative con l’obiettivo di far conoscere il territorio, promuovere le sue bellezze e creare momenti di aggregazione per l’intera comunità. Obiettivi raggiunti magistralmente grazie a impegno e passione. La festa dedicata al suo fondatore Federico Maggi è stata inaugurata dall’esibizione rock degli Sticky Fingers per proseguire poi con un crescendo di pubblico e di emozioni grazie allo spettacolo dei Gem Boy e alla prova melodica del cantautore milanese Francesco Tricarico e il suo “Faccio di tutto tour”. Ogni serata si è conclusa con tantissimi giovani sotto cassa a muoversi a tempo della musica di apprezzati dj piacentini del calibro di Angelo Galuppi dj, Dj Cave e Dj Mauri. Grandi applausi anche per l’esibizione di Francesco Bianchi, giovane artista originario di Cadeo che ha aperto il concerto di Tricarico.

A ottobre la Camminata in Rosa

Mentre nel piazzale di via IV novembre venivano presi d’assalto gli stand gastronomici – che offrivano, tra gli altri, ottimi tagliolini al tartufo, pulled pork, pisarei e fasò, carne alla griglia e gelato artigianale -, piazza Roma è stata colorata da una ventina di mercatini ed espositori. La Festa dei cuion ha saputo coinvolgere l’intero paese attirando compagnie di amici e famiglie anche da fuori provincia. Missione compiuta per i ragazzi di Promis Gruparel che sono già all’opera per l’organizzazione della Camminata in rosa, a sostegno della ricerca contro il tumore al seno. Cultura e solidarietà a servizio della comunità. L’evento si svolgerà a ottobre e sarà frutto di un’ampia collaborazione di realtà associative non solo del territorio comunale di Gropparello.