Il debutto discografico della piacentina Benedetta Scandale si intitola “Resta”

Benedetta Scandale, nata a Castel San Giovanni nel 1996, è una giovane cantautrice che ha coltivato la sua passione per la musica fin da piccola. Ha iniziato il suo percorso musicale studiando musica e canto, partecipando a diversi concorsi regionali e nazionali, dove ha ottenuto importanti riconoscimenti.

A partire dal 2024, Benedetta ha intrapreso un nuovo e promettente percorso collaborativo con il cantautore Zibba, che sta producendo i suoi prossimi inediti. Questa collaborazione rappresenta un importante passo avanti nella carriera di Benedetta, offrendole nuove opportunità e stimoli creativi. Recentissimo è il singolo “Resta”, un’esplorazione autentica della sua interiorità. La cantautrice piacentina utilizza una chiave pop cantautorale per raccontare la propria parte analitica e vulnerabile, proponendo un viaggio nella sua esistenza attraverso domande profonde e percorsi di fantasia. Il brano affronta le intemperie del destino, rivelando la paura e l’angoscia di un futuro incerto, sentimenti che la sua generazione conosce molto bene e che spesso la paralizzano.

«Con questo brano – spiega Benedetta – ho voluto raccontare la complessità dell’essere umano attraverso la mia esperienza personale. L’essere umano non è mai una singola entità, ma una moltitudine di emozioni, pensieri e sensazioni. “Resta” è un brano che mi rappresenta al 100%, mettendo in luce i diversi mondi che convivono dentro di me. La canzone nasce dal desiderio di esprimere la vulnerabilità e la forza, la gioia e l’angoscia, ma anche i dubbi che fanno parte del mio essere. La musica diventa così un mezzo per esprimere e superare le emozioni complesse, dando vita a un messaggio universale di resilienza e speranza».

In “Resta”, la cantautrice affronta temi universali con una sincerità disarmante, invitando gli ascoltatori a riflettere sulle proprie esperienze e a trovare conforto nel riconoscersi nelle sue parole.”. “Resta” è una canzone che, nonostante le incertezze e le paure iniziali, culmina in un messaggio di vita, coraggio ed energia positiva. Sul finale, il brano mette in luce la parte più sicura, eclettica ed esplosiva della cantautrice, rivelando una Benedetta determinata a trasformare le sue insicurezze in forza creativa. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo EP intitolato “Strade vuote”, che ha segnato l’inizio della sua carriera discografica. Per affinare ulteriormente le sue competenze, ha studiato con la rinomata cantante Paola Folli e ha frequentato la NAM (Nuova Audio Musicmedia) di Milano, una delle accademie musicali più prestigiose d’Italia. Dal 2013, Benedetta si esibisce dal vivo con diverse formazioni, dimostrando la sua versatilità e capacità di coinvolgere il pubblico con la sua voce e la sua presenza scenica. La sua esperienza live le ha permesso di crescere artisticamente e di sviluppare uno stile personale.

Articolo a cura di Matteo Prati