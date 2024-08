Cucina e clown: la magia dei Fratelli Caproni stasera alle 21 in piazza a Gragnano

Due stravaganti personaggi, metà cuochi e metà clown, si sono lanciati in un’avventura culinaria e teatrale per deliziare e divertire i più piccoli. Con le loro divise da chef un po’ sgualcite e i nasi rossi da clown, questi creatori di storie magiche e ricette fantasiose hanno deciso di preparare un pranzo davvero speciale per tutti i bambini. Ma non si tratta solo di cucinare: tra una risata e l’altra, i due buffi protagonisti sveleranno i segreti dei cibi più gustosi, mostrando come ogni ingrediente, mescolato con un pizzico di magia e tanta fantasia, possa trasformarsi in un piatto delizioso.

Questo è l’incipit del copione che Alessandro Larocca e Andrea Ruberti, noti come i Fratelli Caproni, porteranno in scena questa sera, mercoledì, alle ore 21, in Piazza della Pace a Gragnano (ingresso gratuito; informazioni via WhatsApp al numero 333.1741885). Lo spettacolo di circo contemporaneo fa parte del cartellone de “Lultimaprovincia” di Manicomics Teatro.

Tra gag, pantomime, musiche divertenti e interazioni con il giovane pubblico, i due cuochi-clown sveleranno tutta la forza degli “omini del pane”, piccole creature che si nascondono in molte pietanze, dalle mele alle banane, e persino nei cibi più insoliti. Con il loro vivace racconto, accompagneranno i bambini in un viaggio alla scoperta dei segreti dell’alimentazione, rivelando i mille misteri racchiusi negli ingredienti.