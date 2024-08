Rottofreno, stasera alle 21 in arrivo “Lultimaprovincia” con il Duo Zanapia

A Rottofreno è in programma la sesta tappa del percorso de “Lultimaprovincia“. L’appuntamento è per questa sera, giovedì, alle ore 21 nella pista di pattinaggio di via Tobagi, con il Duo Zanapia in “Mi sa che tocca a noi”. Lo spettacolo, che unisce monociclo, ruota cyr e giocoleria, è a ingresso gratuito (per informazioni: WhatsApp 3331741885). Sul palco si esibiranno Stefano Papia e Romeo Matteo Zanaboni, già direttore del Petit Cabaret 1924.

“Mi sa che tocca a noi” è un mix irresistibile di umorismo, sorrisi e meraviglia, pensato per catturare l’immaginazione di grandi e piccini, offrendo un’esperienza magica e indimenticabile. Lo spettacolo è un inno alla gioia, alla spensieratezza e alla capacità di meravigliarsi. Le risate si mescolano allo stupore, e ogni momento diventa una scoperta.

Ideato per tutte le età, lo show coinvolge il pubblico in un turbinio di emozioni, dove la comicità leggera e la poesia visiva si fondono in un’esperienza unica. Dagli sketch più esilaranti ai momenti di pura magia, ogni scena è studiata per sorprendere e far sorridere.