Lultimaprovincia, Rasoterra Circo a Gossolengo con “alla ricerca della felicità”

A Gossolengo il duo Rasoterra Circo alla ricerca della felicità. Questa sera, venerdì 23 agosto, alle ore 21, in piazza Roma a Gossolengo approda il festival Lultimaprovincia con la compagnia Rasoterra Circo che presenta “Happiness” di e con Alice Gaia Roma e Damiano Fumagalli.

La compagnia Rasoterra ci regala una vivacissima riflessione sulla felicità. Si può correre tutta la vita senza mai raggiungerla, per poi accorgersi che è sempre stata lì, dietro l’angolo. Come trovare l’equilibrio fra l’accontentarsi di ciò che si ha e continuare a perseguire i propri sogni? Questa la domanda delle domande a cui i due artisti cercheranno di produrre risposte. Lo spettacolo, con la sua leggerezza e il suo spirito giocoso, non si limita solo a intrattenere, ma vuole anche trasmettere un messaggio più profondo: l’importanza di saper godere della vita e imparare a ridere di cuore.

La gioia nelle piccole cose

È un invito a riscoprire la gioia nelle piccole cose, a lasciarsi sorprendere dalla felicità che, a volte, si nasconde nei momenti più semplici e inaspettati. “Creiamo – spiegano Alice e Damiano – spettacoli di circo contemporaneo volti a condividere col pubblico una ricerca e allo stesso tempo una riflessione su un tema scelto. La qualità e le competenze di “Rasoterra” sono frutto di incontri, produzioni e scambi artistici in Europa e nel mondo. La compagnia è nata a Bruxelles nel 2010 dal desiderio di dare forma ad un intenso lavoro fisico e creativo”.