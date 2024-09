Lo chef stellato Davide Oldani esalta la coppa piacentina alla Cena dei mille

Anche questa edizione della “Cena dei Mille” a Parma ha visto il centro storico della città trasformarsi in un ristorante gourmet a cielo aperto con una tavola lunga 400 metri che ha accolto mille ospiti in un percorso enogastronomico d’eccellenza, dove i salumi Dop piacentini hanno svolto il ruolo di apripista in Piazza Garibaldi con originali proposte gourmet realizzate ad hoc da tre diversi ristoranti.

Nel corso della manifestazione, il team del Consorzio di tutela ha incontrato lo chef pluristellato Davide Oldani che, insieme al maestro pasticciere Iginio Massari (già premiato con la Coppa d’Oro nell’edizione del 2023), ha espresso il suo apprezzamento per la coppa piacentina. “È stato motivo di orgoglio aver incontrato Oldani e Massari perché il loro apprezzamento costituisce per noi una ulteriore certificazione dell’alta qualità del salume Dop, massima espressione dell’eccellenza artigianale del nostro territorio” ha dichiarato Roberto Belli, direttore del Consorzio di Tutela. “Altro motivo di soddisfazione – ha proseguito – è stato l’aver potuto proporre la degustazione dei salumi Dop piacentini in versioni gourmet, grazie alla creatività dei Ristoranti Cocchi, Le Viòle e dell’Osteria da Fornio”.