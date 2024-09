Festa dell’Uva, bagno di folla a Gropparello per Iva Zanicchi e Daniele Ronda

In centinaia hanno affollato il cuore di Gropparello per assistere all’esibizione di Iva Zanicchi accompagnata sul palco della Festa dell’Uva dal cantautore piacentino Daniele Ronda.

“L’Aquila di Ligonchio” ha intervallato il suo repertorio musicale con barzellette, sketch divertenti e racconti intimi ed emozionanti come il ricordo del marito Fausto Pinna, scomparso all’età di 74 anni la notte dello scorso 8 agosto. “Un dolore fortissimo, grazie per l’affetto che mi dimostrate” le sue parole durante l’abbraccio del folto pubblico arrivato in Val Vezzeno.

Spettacolo vario e ritmato con protagonista la tre volte vincitrice di Sanremo insieme a Daniele Ronda per una collaborazione artistica che va oltre le dinamiche professionali. Il concerto – rinviato di una settimana a causa del maltempo – di domenica 15 settembre ha chiuso al meglio la 68esima edizione della Festa dell’Uva organizzata dal Comune di Gropparello in sinergia con la Pro loco Giovani.

Premiate le migliori uve del territorio

Prodotti tipici, degustazione di vini, giochi per i più piccoli, labirinti di paglia, percorsi con i cavalli in collaborazione con il circolo ippico Las Tapas, corsi di cucina e la tradizionale gara di pigiatura dell’uva. Una festa spacchettata in due weekend differenti a causa del brutto tempo che è comunque risuscita a portare famiglie, nonni e bimbi in piazza Roma dove i volontari della Pro loco hanno predisposto stand gastronomici e palco. Durante la Kermesse sono state premiate dall’amministrazione comunale anche le cantine Bertoli, Bozzini e Segalini per le migliori uve del territorio.

“Un paese meraviglioso nel quale ero già stata da giovane” il commento di Iva Zanicchi prima rendersi disponibile al rito dei selfie e autografi. Sul palco la cantane ha ricevuto in omaggio dai volontari della Pubblica assistenza Val Vezzeno un mazzo di fiori e poco dopo una felpa targata Promis Gruparel. La Festa dell’Uva non poteva che concludersi tra le note dei suoi più grandi successi: da “La riva bianca, la riva nera” a “Zingara” passando per “Voglio Amarti”.

Finito un evento, via al conto alla rovescia per il prossimo: tra le colline di Gropparello grande attesa infatti per la 47esima Festa delle Castagne di Gusano e per la Camminata in Rosa a favore di Armonia che si terranno il primo fine settimana di ottobre.