“Notte per gli angeli”: musica, ricordo ed emozione a Cortemaggiore

Nicola amava la musica e il calcio come tanti ragazzi della sua età, ma lui quei 16 anni che lui avrà per sempre, come altri giovani che hanno perso la vita in incidenti stradali.

A tutti loro è dedicata la “Notte per gli angeli” che da 11 anni anima di musica piazza Patrioti a Cortemaggiore a metà settembre.

Così freddo non c’era mai stato, ma la temperatura da brividi non ha fermato il ricordo e la musica. Centinaia di persone hanno affollato la piazza.

Presentati come ogni anno con tanta professionalità ed emozione dalla giornalista Alessandra Lucchini, cantautori e band si sono alternati sul palco con il loro repertorio dal canzoniere italiano a quello internazionale.

L’evento per nove anni è stato organizzato da Giorgia Compiani, mamma di Nicola scomparsa prematuramente lo scorso anno. Il suo desiderio di ricordare il figlio e tutte le vittime della strada è stato portato avanti dal marito Mario Zaffignani e dalle tante associazioni che hanno profuso energie per la miglior riuscita dell’evento.

A tutti gli organizzatori il grazie del sindaco di Cortemaggiore Luigi Merli per una serata all’insegna della musica e della riflessione sull’importanza della vita.

La tradizione si è rinnovata anche quest’anno. Alle 21 i palloncini hanno simbolicamente raggiunto gli angeli lanciati dai bambini nel momento più emozionante della serata. In quel momento sul palco a salutare Nicola è salito il Corte Calcio squadra in cui il giovane militava.