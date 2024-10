Visite nelle antiche dimore: sabato aprono il Castello di Cerreto Landi e Villa Peirano

Un appuntamento di grande interesse per tutti gli appassionati di storia, arte e cultura del territorio piacentino: sabato 12 ottobre si terrà la terza edizione di “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storia tra passato e futuro”, iniziativa organizzata dall’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Per l’occasione apriranno gratuitamente le porte il Castello di Cerreto Landi a Carpaneto e Villa Peirano ad Albarola di Vigolzone.

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del ministero della cultura, della commissione nazionale italiana per l’Unesco e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, prende forma grazie alla collaborazione con la direzione generale archivi del ministero della cultura e con la direzione generale biblioteche e diritto d’autore del ministero della cultura, nell’ambito delle manifestazioni volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario.

Nella giornata di domenica 13 ottobre si proseguirà con “Domenica di Carta”, iniziativa organizzata dal ministero della cultura in cui biblioteche pubbliche e archivi di Stato saranno aperti al pubblico. Inoltre, all’edizione di quest’anno è stata conferita la “Medaglia del Presidente della Repubblica”, riconoscimento attribuito dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per l’interesse istituzionale, culturale e sociale dell’evento.

È obbligatoria la prenotazione attraverso il sito.