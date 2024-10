La Cattedrale di Piacenza e la chiesa di Santa Maria in Cortina “aperti per voi”

Si chiama “Aperti per voi” l’iniziativa del Touring Club che permette al pubblico di visitare meravigliosi siti architettonici e culturali dal Nord al Sud del Paese. Domani, venerdì 11 ottobre l’apertura straordinaria al pubblico della Cattedrale di Piacenza e della chiesa di Santa Maria in Cortina.

La Cattedrale di Piacenza e la chiesa di Santa Maria in Cortina saranno visitabili, in via straordinaria, domani 11 ottobre grazie al progetto di collaborazione tra Enel e Touring Club Italiano, che rende possibile aprire al pubblico bellezze artistiche e architettoniche del Bel Paese altrimenti chiuse o con accesso limitato.

Condivisione, sostenibilità, inclusione e valorizzazione del patrimonio architettonico italiano sono i valori che animano il progetto “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano al quale Enel vuole dare il proprio supporto consentendo ai dipendenti dell’azienda elettrica, interessati all’iniziativa, di partecipare nella veste di volontari, all’apertura straordinaria di luoghi d’arte e di cultura dal Nord al Sud dello Stivale, nei mesi di ottobre e di novembre.

In questo contesto, domani 11 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.30, i volontari accoglieranno i visitatori nella Cattedrale di Piacenza, eccelso esempio di architettura romanica con innesti gotici e pregiati affreschi del Guercino, e la Chiesa di Santa Maria in Cortina, caratterizzata da un’unica navata di forma rettangolare che custodisce il luogo di sepoltura di S. Antonino, protettore di Piacenza e martire decapitato nel 313 d.C.

Il progetto “aperti per voi”

Con il progetto “Aperti per Voi” vengono restituiti a cittadini e turisti, promuovendone l’apertura sistematica e continuativa, complessi museali, chiese e palazzi storici su tutto il territorio nazionale: in questi luoghi l’accoglienza dei visitatori è curata dei volontari del Touring Club Italiano e, in queste occasioni speciali, anche dai volontari Enel che, dopo una breve formazione, presidieranno il sito prescelto, curando l’accoglienza e fornendo informazioni di carattere culturale e artistico. Questa collaborazione è la dimostrazione della grande attenzione che Enel e Touring Club riservano da sempre al territorio e alle sue eccellenze paesaggistiche e culturali.