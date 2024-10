Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 25 GRAGNANO Oktoberfest in Oratorio – Parrocchia San Michele Arcangelo, dalle 19 serata all’insegna del divertimento, con buon cibo e birra originale Oktoberfest. Per l’occasione saranno serviti deliziosi menù, accompagnati dal DJ set di Costy & Mano. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. PIACENZA 250inPasseriniLandi – Biblioteca Passerini Landi in occasione dei 250 anni di storia, cultura e servizio alla comunità, la Biblioteca Passerini Landi propone un ricco programma di eventi, spettacoli, mostre, visite guidate, incontri con autori, laboratori e seminari. Per la giornata, alle 17 è previsto un laboratorio di calligrafia e lo spettacolo itinerante “Di antichi tomi e giovane chiacchiericcio.” Pomeriggio Mostruoso – Spazio 2, ore 16 pomeriggio ricco di sorprese, giochi, dolcetti, spettacoli e laboratori a cura del Centro Socio Occupazionale. Ugo Locatelli / Esploratore visuale – XNL Piacenza, ore 18.30 incontro in memoria dell’artista piacentino Ugo Locatelli, ricercatore visuale e fotografo sperimentale. Attraverso il suo percorso artistico si esploreranno alcuni aspetti della scena artistica di Piacenza. Tra i relatori dell’evento ci saranno critici, artisti e studiosi. Ingresso libero e gratuito. Mosè in Egitto – Teatro Municipale l’opera, rappresentata al Teatro Municipale solo nel 1831 e 1839, torna in scena oggi alle 20 e domani alle 15.30, con la direzione di Giovanni Di Stefano e un nuovo allestimento. Michele Pertusi interpreterà Mosè, affiancato da un cast di alto livello. La regia è firmata da Pier Francesco Maestrini, con scenografie di Nicolás Boni e costumi di Stefania Scaraggi.

Domani, Sabato 26 CORTEMAGGIORE Lorenzo Respighi e lo studio dell’universo – Teatro Eleonora Duse, ore 21 convegno in occasione dell’Anno Respighiano, dedicato all’approfondimento dell’eredità scientifica di Lorenzo Respighi e al suo contributo alla conoscenza del cosmo. L’evento vedrà la partecipazione di illustri esperti nel campo dell’astrofisica e dell’astronomia. Ingresso libero. RIVERGARO Commedia dialettale “Vat a fe’ visite’” – Auditorium Casa del Popolo, ore 21 di scena la Filodrammatica Val Vezzeno con la brillante commedia dialettale scritta da Mauro Adorni. Ingresso a offerta pro Hospice Borgonovo. PIACENZA Castagnata 2024 a sostegno dell’Hospice La Casa di Iris – Via Bubba a partire dalle ore 15, nel piazzale antistante l’Hospice, sarà possibile degustare caldarroste, vin brulè e bortellina. Saranno presenti anche stand con manufatti realizzati dai volontari de La Casa di Iris. Dalla bottega al Museo: i dipinti di Santa Maria di Campagna – Palazzo Farnese, dalle 11 la Cappella Ducale di Palazzo Farnese ospiterà un evento dedicato al completamento del restauro di due opere d’arte attribuite a Giulio Campi, raffiguranti i santi Antonino e Giustina. Questi dipinti, unici resti di un altare di Santa Maria di Campagna distrutto nel 1609, saranno esposti permanentemente presso i Musei Civici di Palazzo Farnese. L’evento prevede la presentazione del restauro e una breve visita alla Pinacoteca. Palazzo Gotico a 360° – IAT-R Piazza Cavalli, dalle 15.30 alle 17.15 visita guidata per adulti alla scoperta di Palazzo Gotico, un importante esempio di architettura civile, edificato nel 1281 per volere di Alberto Scoto. La visita partirà da Piazza Cavalli per esplorare gli esterni, proseguirà all’interno del Palazzo, e si concluderà sulla Terrazza del Grande Albergo Roma per ammirarlo dall’alto. CASTELVETRO XXHaLloween per tutto il fine settimana Piazza Biazzi ospiterà due giornate di divertimento “mostruoso” con tante attività in programma: laboratori di intaglio zucche e creatività, musica dal vivo, letture per bambini, giochi, momenti gastronomici e molto altro. TREVOZZO (NIBBIANO) Festa dell’Anolino – Centro Polivalente G. Fuso Neri evento dedicato alla celebre pasta fresca ripiena tipica del territorio. Nel corso di tutto il fine settimana sarà allestito un tendone dove sarà possibile gustare anolini, bolliti misti e altre specialità, il tutto accompagnato da musica dal vivo. LUGAGNANO Fiera Fredda – 62° Sagra della castagna le tradizionali manifestazioni animeranno, con un ricco programma, le vie del centro durante tutto il weekend. L’evento prevede stand gastronomici con piatti tipici della tradizione locale e deliziose caldarroste, il tutto accompagnato da intrattenimento musicale, esibizioni di ballo, mostre d’arte e molte altre attività.