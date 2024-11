Vino rosso della cantina Valtidone: a Borgonovo torna la festa della vendemmia

Sabato 9 e domenica 10 novembre, Borgonovo Valtidone festeggia il Novello Picchio Rosso, il primo vino dell’annata prodotto dai soci di Cantina Valtidone. L’evento inizierà sabato alle 10.30 con la premiazione delle scuole vincitrici del concorso “La sostenibilità è un gioco da ragazzi” e la cerimonia di apertura della prima bottiglia di vino.

La festa proseguirà nelle due giornate con laboratori di cucina per bambini, concorsi, visite guidate in cantina e vigneti, esibizioni artistiche e tante specialità enogastronomiche. Il ricavato sarà devoluto, per il decimo anno consecutivo, all’associazione Amop.