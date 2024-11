Superati i 10.000 punti in vetta, sempre più giocatori nella corsa di Che Classe

Proseguiamo insieme il viaggio dell’ottava edizione di Che Classe: oggi trovate una nuova classifica aggiornata. In graduatoria sempre più concorrenti si contendono un posto tra le 138 premiate: ora sono 185 le classi in gara. In testa intanto troviamo ancora la 4ªB della primaria di Ponte dell’Olio, che sfonda il tetto dei 10.000 punti. Ma continuano la scalata anche le altre protagoniste di Che Classe.

E per scalare più velocemente la classifica potete, fino a domenica 17, inviare all’indirizzo [email protected] i vostri elaborati relativi al tema “L’Animale che mi piace di più”. E ogni mercoledì e domenica, recatevi al Centro Commerciale Gotico per scoprire il nuovo codice bonus da inserire durante la votazione!

Classifica 11 novembre 2024