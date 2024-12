Cosa fare nel week-end, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 13 PIACENZA L’Artista e il Libro: da Rodin a Picasso – Galleria d’arte moderna Ricci Oddi mostra dedicata al legame tra arte e libro nei primi decenni del Novecento, con una selezione di trenta libri rari dalla collezione privata di Giovanni Aldobrandini. Capolavori di Picasso, Dalí, Matisse e Rodin, insieme a un focus sul Surrealismo, celebrano il libro come oggetto d’arte. Visitabile da martedì a domenica dalle 9.30 alle 13; da venerdì a domenica, dalle 15 alle 18, l’esposizione resterà aperta fino al 2 marzo 2025. Quell’elefante… di panettone! – Palazzo Farnese evento musicale e culturale dedicato al Natale di Giuseppe Verdi. Il concerto vedrà protagonisti Simone Tasini, Simone Fenotti, Laura Stella e il Coro di Voci Bianche di Piacenza diretti dal Maestro Gianluca Feccia. L’evento, arricchito da figurini storici dell’Archivio Ricordi e illustrazioni del fumettista Giovanni Freghieri, si terrà alle 17.30. Dopo il concerto, degustazione di panettoni e prodotti locali, insieme a mostre sulla vita e le tradizioni di Verdi. Ingresso libero. Massimo Lopez e Tullio Solenghi – Teatro Politeama, ore 21.30 Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano in scena con il loro nuovo show “Dove eravamo rimasti”. Una serata unica tra sketch esilaranti, omaggi all’avanspettacolo e momenti musicali, accompagnati dalla band del maestro Gabriele Comeglio. Natale a Piacenza – Città in Festa per tutto il fine settimana sarà possibile fare shopping tra le casette del mercatino di Natale ricche di oggetti artigianali e idee regalo, deliziare il palato con specialità da tutto il mondo, assistere e divertirsi agli innumerevoli eventi, concerti e spettacoli in programma. Piacenza on Ice – Palazzetto dello Sport la pista di pattinaggio su ghiaccio, con pinguini guida per i bambini e una maxi pista per gli adulti, vi aspetta tutti i giorni dalle 15 alle 19.30, sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 10 alle 20. PODENZANO Mostra del Presepe – Oratorio G. Scotti organizzata dalla parrocchia, dal Comune e dalle associazioni locali, la mostra sarà aperta al pubblico fino a lunedì 6 gennaio 2025. Visitabile tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, sarà accessibile anche al mattino, dalle 10 alle 12, dal giovedì alla domenica. CARPANETO Carpaneto sul Ghiaccio per tutto il fine settimana e fino al 31 gennaio i giardini di Viale Vittoria si trasformeranno in un incantevole villaggio natalizio. I visitatori potranno divertirsi sulla pista di pattinaggio su ghiaccio, passeggiare tra i mercatini ricchi di artigianato e delizie, ammirare un’affascinante esposizione di presepi e assistere a eventi e spettacoli. MUCINASSO (PIACENZA) Mercatini di Natale per tutto il fine settimana, dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 18.30, nell’antica stalla del cortile parrocchiale, vi aspettano numerose idee regalo e prodotti artigianali creati dal laboratorio della parrocchia San Tommaso.

Domani, Sabato 14 GRAZZANO VISCONTI Il Natale di Grazzano Visconti oggi e domani, dalle 10 alle 19, il borgo medievale ospiterà bancarelle di artigiani, luci e addobbi natalizi. In programma: villaggio e casa di Babbo Natale, ufficio postale, Polo Nord, circo degli Elfi, spettacoli di magia, ruota panoramica, pista di ghiaccio, scivolo gigante e food truck. Ingresso gratuito, senza prenotazione. PIACENZA Il Ritratto di Elisabetta Farnese: un nuovo capolavoro per Palazzo Farnese – Palazzo Farnese, ore 19 i visitatori potranno ammirare il prezioso Ritratto di Elisabetta Farnese, attribuito alla bottega di Giovanni Maria Delle Piane. Il dipinto, donato dall’azienda Paver Costruzioni, arricchisce la collezione dedicata alla regina di Spagna, ultima discendente della dinastia Farnese. Creature della luce e delle tenebre – Raffigurazioni del tempo a Piacenza – IAT-R Piacenza, dalle 10.30 alle 12 visita guidata che esplora le tradizioni legate all’accorciarsi dei giorni e al contrasto tra luce e buio, in vista del solstizio d’inverno. La visita si concentrerà sulle figure simboliche che popolano il buio e la luce, tra santi protettori e presenze inquietanti, nonché sui riti e gli strumenti utilizzati in passato per affrontare l’inquietudine delle tenebre. Priscilla – La magia sulle punte – Teatro President, ore 21 spettacolo di teatro-danza ispirato al romanzo di Giana Anguissola, con la regia di Carolina Migli Bateson e coreografie di Michela Arcelli ed Elisabetta Rossi. L’evento porta sul palco una storia ricca di emozione, sogno e passione, interpretata da talentuosi artisti come Agata Fava, Sara Viappiani e Martina Catelli. Abat-Jour – Il mercato di Natale – Ex Chiesa del Carmine, dalle 10 alle 20 per tutto il fine settimana l’ex chiesa del Carmine si trasformerà in un magico villaggio di Natale. Un’occasione per scoprire regali vintage e artigianali, partecipare a laboratori creativi per tutte le età e passeggiare tra le storie e i cimeli di espositori unici. ingresso gratuito. BORGONOVO Babbo Run – Piazza Garibaldi camminata di 3 km dedicata a bambini e famiglie, che attraverserà il paese in un’atmosfera natalizia. Il ritrovo è previsto alle 9.30 in Piazza Garibaldi. Al termine dell’evento, tutti i partecipanti potranno gustare un ristoro, e i tre gruppi più numerosi saranno premiati. FIORENZUOLA Dear Frank – Giuliano Ligabue – Teatro Verdi, ore 20.45 con la sua voce distintiva e il talento da chitarrista jazz, Giuliano Ligabue presenta un emozionante omaggio a Frank Sinatra. Lo spettacolo esplora i successi di Sinatra, dai brani intramontabili come “My Way”, “New York, New York” e “Fly Me to the Moon”, a perle meno conosciute, arricchite da interpretazioni personali. VERNASCA Presepio di Vigoleno – Parrocchia di Vigoleno, dalle 10 alle 19 fino al 26 gennaio, il borgo di Vigoleno ospita il suggestivo Presepio Meccanico Elettronico, che da più di trenta anni emoziona grandi e piccini. Il presepio è aperto nei weekend e, durante le festività, tutti i giorni tranne i martedì feriali, dalle 10 alle 19.