Promis Gruparel ripagherà la tensostruttura crollata. Domenica arriva Santa Lucia

Dopo il crollo della tensostruttura sotto il peso della neve, l’associazione di volontariato Promis Gruparel è pronta a ripartire rafforzata dal sostegno della comunità che non ha mai fatto mancare, neanche per un istante, la vicinanza alla realtà associativa che negli ultimi due anni ha saputo coinvolgere oltre cento volontari di tutte le età.

“Non vogliamo nasconderci dietro al maltempo – riferiscono i giovani componenti del direttivo -. La responsabilità della rottura di alcune componenti è nostra e ci siamo impegnanti sin da subito al riacquisto delle parti danneggiate”. La tensostruttura, di proprietà del Comune e a disposizione di tutte le associazioni del territorio, era infatti stata allestita sabato scorso in vista dell’evento che si svolgerà domenica 15 dicembre in piazza Roma. L’errore dei volontari sarebbe riconducibile alla scelta di montare anche il telo che nella prima mattinata di domenica, pieno di neve, avrebbe causato il cedimento di alcune parti metalliche. Secondo una prima stima si parla di un danno economico dal valore di circa 6mila euro. “Sosterremo il costo e andiamo avanti con le attività a favore del territorio – precisa Marco Maggi, presidente di Promis Gruparel -. Abbiamo ricevuto tanti attestati di stima e diversi residenti si sono proposti per aiutarci a ripagare la tensostruttura. Siamo grati ed emozionati”.

Domenica arriva Santa Lucia

Non hanno avuto il tempo di piangersi addosso i volontari dell’associazione nata nel febbraio del 2023. Grazie alla collaborazione con Nuova pro loco Gusano e Pro loco giovani Gropparello è tutto pronto nel cuore del paese per l’appuntamento tradizionale con i mercatini di Santa Lucia. Oltre trenta banchi arriveranno nel capoluogo della Val Vezzeno dalle nove di domenica 15 dicembre. Oltre l’esposizione di prodotti artigianali, alle undici via all’estrazione della tombola con in palio un viaggio dal valore di 500 euro e decine di premi offerti dalle attività commerciali del territorio. Per tutta la giornata stand gastronomici attivi e caratterizzati dagli anolini da passeggio di “Impasto così” dalle caldarroste di Gusano e dai gustosi panini con la salamella.

Nel primo pomeriggio è previsto l’arrivo di Santa Lucia che, accompagnata dall’asinello, distribuirà dolci e caramelle a tutti i bambini presenti. Grande attesa poi per la tappa gropparellese del mega quiz promosso da Piacenza Memes e Trivia Games. la partecipazione al gioco è gratuita e sono garantite risate e gioia. Non saranno i danni causati dal maltempo a limitare l’entusiasmo di un’associazione nata per amore di Gropparello.