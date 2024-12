A Borgonovo trionfa l’artigianato con la mostra dei presepi al centro pensionati

A Borgonovo la mostra di presepi, visitabile fino al termine delle festività natalizie al centro pensionati di viale Fermi, è un concentrato di piccolo artigianato in cui sono esposte non meno di cinquanta natività, molte delle quali realizzate da Giorgio Azzalin, che ha trasformato la sua cantina in un laboratorio artigiano.

In mostra ci sono anche presepi che arrivano da Arena Po, come quello tutto realizzato in una vecchia botte per il vino. Un altro è stato realizzato all’interno di un vecchio setaccio, mentre c’è chi ha pensato di aprire una zucca e inserire al suo interno la sacra famiglia. Un altro presepe, di notevoli dimensioni, i volontari del centro lo hanno trovato nel ripulire la soffitta.

“Abbiamo restaurato le statue color oro e abbiamo rimesso in sesto il tetto” dice Azzalin. Una sezione è dedicata ai soli ingranaggi. “Si mostra come funzionano gli ingranaggi che fanno muovere le statuine” spiegano gli organizzatori.

Ci sono anche i contributi di realtà come la scuola materna Zaira Sgorbati, che espone un presepe di pasta di zucchero, oppure quello dei volontari di Mente Viva. La mostra al centro pensionati di viale Fermi è visitabile tutti i festivi, prefestivi e domeniche dalle 14.30 alle 17.