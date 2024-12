Pianello, al teatro comunale il concerto sulle note delle famose canzoni di Natale

A Pianello, sabato 14 dicembre, nel teatro comunale alle 21, gli auguri li si fanno in musica, sulle note delle più belle canzoni di Natale: dall’Adeste fideles a Cantique de Noel, da Bianco Natal a Silent Nigh. L’evento è a ingresso libero.

quattro cantanti lirici in concerto

A interpretarle, in tema “Tutti i colori del Natale“, saranno quattro cantanti lirici che regaleranno al pubblico un concerto evocativo ed emozionante. Protagonisti sul palco del teatro pianellese saranno la nota soprano Rebecca Brusamonti, tra le altre cose direttrice di produzione di Ultrapadum Piacenza, di cui il concerto di domani fa parte Festival, una rassegna estiva che unisce proposte musicali di qualità alle bellezze artistiche del territorio piacentino.

Insieme a lei si esibirà la mezzosoprano Lanmeng Zhang, nota per aver partecipato a numerosi concerti in Italia, partecipanto tra l’altro al festival Ultrapadum. Altro interprete del concerto in programma domani in teatro a Pianello sarà il cantante lirico Alessio Verna, interprete di innumerevoli concerti sui palchi di tutto il mondo. Ad accompagnare il prestigioso trio di cantanti lirici sarà la pianista Agiolina Sensale.

L’evento in programma domani sera in teatro, realizzato grazie al contributo di uno sponsor locale, propone un’antologia di brani che celebrano la magia dell’atmosfera natalizia attraverso il repertorio delle più celebri melodie tradizionali e di canzoni che propongono il tema della pace, dell’amore e del calore degli affetti.