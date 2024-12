E alla fine, l’amore che prendi è uguale all’amore che dai. Le luci del palcoscenico si accendono sul messaggio finale beatlesiano di “Abbey Road” (fatta eccezione per la traccia nascosta “Her Majesty”) e lì, c’è dentro tutto quello che è accaduto prima e sta per accadere nella storia, quella musicale e personale di tutti noi. Esiste un Paul McCartney per ogni situazione. Ce n’è uno per le sere romantiche e un altro per accarezzare il lutto e la solitudine. In palcoscenico a Manchester – questa sera salirà su quello della 02 di Londra – c’era il Paul McCartney che se ne è andato dai Beatles mentre era quello più “beatle” di tutti, una spruzzata di Wings e le hit soliste più amate. C’era anche un McCartney meno noto: quello impegnato contro la guerra, le mine antiuomo, l’inquinamento e l’eccessivo consumo di carne.

Quello che è un vero e proprio mito della musica, in splendida forma a 82 anni, ha concesso un’intervista a Eleonora Bagarotti di Libertà.

Paul, ho letto il suo programma. Mi aggrego: ho sempre adorato le B side dei suoi 45 giri.

“Sin dai tempi dei Beatles, le B side non erano di serie B. Abbiamo sempre scelto – mi è accaduto anche da solista – abbinamenti che avessero un senso. Era bello ascoltare i 45 giri da entrambi i lati e cogliere l’assonanza o, al contrario, lo stacco, entrambi scelti dopo averci riflettuto parecchio”.

Ci rifletteva con John? O anche con George e Ringo? Chi decideva, alla fine?

“Principalmente con John, le discussioni c’erano, ma costruttive. Ci siamo sempre confrontati, ma l’ultima parola l’aveva solitamente George Martin. O meglio, George riusciva sempre a farmi capire qual era la scelta migliore. Un po’ come Linda, negli Wings e in privato!”.

Ucraina, Gaza… Paul:alla fine, l’amore che si prende è davvero uguale a quello che si dà?

“Sì ed è un messaggio ancora fortissimo. Va ribadito di fronte alle violenze”.

