Gianni Morandi e il servizio di leva a Mareto: “Un po’ di anni fa, buon Natale a tutti”

“Ciao Elena, Ciao Renzo. Vi mando un grande saluto ricordando i tempi in cui sono venuto a Mareto durante il servizio militare. Un po’ di anni fa. Buon Natale”. Ecco il messaggio ricco di riconoscenza e affetto che Gianni Morandi ha voluto rivolgere a figli e nipoti di quei albergatori di Mareto che lo avevano accolto circa sessant’anni fa durante il servizio di leva in alta Val Nure.

Era il luglio del 1967 e faceva caldo, alla vigilia del Sessantotto, quando il cantante di Monghidoro finì a fare la leva militare a Mareto di Farini e sui monti lassù fino alla Sella dei generali si accamparono centinaia e centinaia di fan. Arrivavano a piedi, percorrendo chilometri: qualcuno aveva in spalla una chitarra sperando di cantare con Gianni Morandi “La fisarmonica” sotto le stelle dell’Aserei. Morandi era un mito, di quelli che non ci sono più: aveva già fatto girare la testa a tutti con “Andavo a cento all’ora” e aveva fatto innamorare tra un lento e l’altro con “In ginocchio da te”.

“Ti ricordi della leva a Mareto?”

L’albergo dei Cacciatori di Mareto diede riparo a Morandi dalla folla. Alloggiò lì. E nonostante siano passati quasi sessant’anni se lo ricorda ancora: nei giorni scorsi, infatti, un innamorato di Mareto e della sua torta di patate (si chiama Cesare, è in gamba, lavora in radio) ha incrociato per caso Morandi e lo ha fermato. “Ti ricordi della leva a Mareto? Al ristorante c’è ancora una tua foto, con dedica, nel salone. Sta lì da allora”.

E lui, puro come un ragazzo, ha deciso di fare un video per salutare i titolari di quell’albergo tra i monti, Elena e Renzo Demicheli. “Ciao, non mi sono dimenticato di Mareto”, ha detto il cantante augurando a tutti buon Natale. Erano state la mamma e la zia di Elena e Renzo, al tempo, ad accoglierlo e a servirgli un piatto di cannelloni di ricetta segreta da volar via.