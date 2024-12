“Noi siamo memoria”: il nuovo manuale sulla Shoah di Matteo Corradini

Conciliare adolescenza e memoria non è sempre facile: ci prova l’ebraista Matteo Corradini con un manuale, “Noi siamo memoria” uscito per Erickson, che racchiude diversi percorsi sull’ebraismo e la Shoah alla scuola secondaria.

“Sono attività che io stesso ho testato sul campo – avverte – e che ho radunato in questo volume, uscito a distanza di due anni dal manuale per la scuola primaria “Io sono memoria”. L’idea di fondo è quella di una gradualità: non dobbiamo pensare che, essendo importante per noi, la memoria sia importante automaticamente anche per i più piccoli. Affrontarla gradualmente vuol dire rispettare l’età della crescita dei ragazzi e conseguentemente anche la memoria”.

Il senso della memoria

Corradini traccia un percorso: è strutturato su vent’anni di idee e riflessioni sul senso della memoria, quasi degli appunti di viaggio che l’ebraista ha annotato nel corso del tempo e che ripropone in questo manuale per offrire una riflessione più ampia.

“Ci sono delle criticità da affrontare – spiega Corradini – in primis che la storia inevitabilmente avanza e la generazione dei bambini a cui mi rivolgo è lontana dalla guerra e dalla Shoah. Eppure alcune caratteristiche di quello che è successo allora sono presenti nel mondo di oggi: fare memoria significa trovare nel passato ciò che ci permette di costruire la nostra comunità”.

Anche il presente però interroga l’attività degli ebraisti: “Ne siamo interpellati – ammette Corradini – oggi la memoria della Shoah viene sovrapposta a quello che sta avvenendo in Israele: questo aumenta il livello di confusione”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ