Villa Verdi patrimonio dello Stato, i commercianti: “Stufi di essere tagliati fuori”

In paese non c’è nemmeno un negozio di souvenir, non c’è mai stato. Eppure Villanova è forse il luogo che più ha ricevuto da Giuseppe Verdi: terreni, cascine, un ospedale e l’onore di essere scelto come luogo in cui abitare, appena a qualche minuto in carrozza da qui.

Il giorno dopo la firma del decreto di esproprio, che porterà la Villa di Sant’Agata a diventare patrimonio dello Stato, ossia di tutti, Villanova rialza la testa. A iniziare dall’anima del paese: i commercianti, stufi di essere tagliati fuori dai percorsi verdiani. E con qualche idea per fermare i turisti che passano di qui “e poi vanno verso Busseto o a Roncole, dall’altra parte dell’Arda”.

IL VIAGGIO A VILLANOVA DI PAOLA BRIANTI SU LIBERTÀ