Cosa fare nel week-end, tutti gli appuntamenti di Piacenza e Provincia

Natale a Piacenza – Città in Festa per tutto il fine settimana sarà possibile fare shopping tra le casette del mercatino di Natale ricche di oggetti artigianali e idee regalo, deliziare il palato con specialità da tutto il mondo, assistere e divertirsi agli innumerevoli eventi, concerti e spettacoli in programma.

Madama Butterfly – Teatro Municipale, ore 20 in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, va in scena il celebre capolavoro con la regia di Leo Nucci e la direzione di Matteo Beltrami. Il nuovo allestimento inaugura la stagione d’Opera 2024/25, con l’Orchestra Toscanini e il Coro del Teatro Municipale. Replica il 22 dicembre alle 15.30.

Tra percezione ed emozione – Incontro di mindfulness – Kronos – Museo della Cattedrale, ore 18 il Museo della Cattedrale ospiterà un’esperienza unica che supera i confini della classica visita guidata. I partecipanti saranno guidati in un percorso esperienziale che li inviterà a vivere le opere d’arte in un dialogo tra percezione ed emozione. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria.

Domani, Sabato 21

PIACENZA

Inaugurazione della Mostra “Settanta Anni di Arte Lombarda” e Presentazione della Strenna Piacentina 2024 – Associazione Amici dell’Arte il programma prevede alle 16.30 l’inaugurazione della mostra “Settanta Anni di Arte Lombarda nella Collezione del MIM”, che raccoglie opere di artisti come Enrico Baj, Gillo Dorfles, Mimmo Rotella e molti altri. La mostra sarà visibile fino al 15 febbraio 2025. Alle 18, presentazione della Strenna Piacentina 2024 curata e diretta dal professor Alessandro Malinverni. Ingresso gratuito.

Canti in Archivio Storico – Kronos – Museo della Cattedrale, ore 16.30 un evento straordinario nella suggestiva cornice dell’Archivio della Cattedrale. Per la prima volta, saranno eseguiti i canti di mottetti di Tiburzio Massaino, maestro di cappella del duomo di Piacenza tra Cinque e Seicento. L’esecuzione sarà preceduta da un’introduzione del M° Simone Fermi, che presenterà il lavoro di trascrizione dei canti. Il dott. Tiziano Fermi illustrerà una selezione di manoscritti storici, eccezionalmente esposti. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.

Blind Concert – Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dalle 18 alle 20 un’esperienza sensoriale unica, il “Blind Concert” offre un concerto al buio per celebrare il Natale in modo speciale. L’evento, promosso dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Piacenza, è organizzato in collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano e il patrocinio del Comune di Piacenza. Ingresso a offerta libera, il ricavato sosterrà i progetti dell’associazione sul territorio.

Tombolata cinematografica – Circolo Rathaus, ore 21 in occasione del Giorno più corto dell’anno, torna la storica Tombolata cinematografica, proposta da Concorto e Rathaus. Una serata di giochi e premi a tema cinema, dove ogni numero estratto corrisponde a scene, frasi o estratti audio da film e serie TV. Partecipazione individuale o a coppie. Ingresso con tessera Arci 2025 (disponibile direttamente al circolo).

La Tre Ore del Panettone – Groppallo, ore 14 torna anche quest’anno l’ottava edizione della storica gara. Il percorso di 4,7 km, tra sterrato e un dislivello di 250 metri, si svilupperà intorno al suggestivo paese di Groppallo, in Val Nure. L’evento è aperto a runner esperti e a chi desidera vivere un’esperienza di trail in compagnia. La gara è disponibile sia in solitaria che in staffetta.

Le Stanze Segrete – Palazzo Farnese, dalle 10.30 alle 17.30 sarà possibile visitare la “Sala delle Dame” di Palazzo Farnese, un angolo nascosto e affascinante, decorato con affreschi di Sebastiano Galeotti. Sono disponibili due tipologie di visite, con prenotazione obbligatoria. Per chi non potesse partecipare di persona, è disponibile una visita virtuale per ammirare gli affreschi comodamente da casa.

A/Mano Market Xmas Edition – Auditorium S. Ilario, dalle 10 alle 20 torna, oggi e domani, il mercatino natalizio dedicato all’artigianato italiano. I visitatori potranno scoprire le creazioni di 45 artigiani, che proporranno una selezione di regali di Natale unici e originali. Ingresso gratuito.

AGAZZANO

Apertura straordinaria del Castello di Agazzano visite guidate tra storia, arte e natura, in occasione delle festività natalizie. Scopri la magia dell’antica Rocca e di Villa Anguissola Scotti Gonzaga (ore 11, 14, 15.30) e il fascino del solstizio d’inverno attraverso il percorso naturalistico degli storici giardini (ore 14, previa prenotazione).

BORGONOVO

Villaggio di Natale – Parco della Salute in programma durante la giornata alle 10 “Salviamo il Natale!”, il gioco-laboratorio dedicato alle famiglie per aiutare Rudolph, la renna di Babbo Natale, a tornare in forma. Alle 15, “Da cosa nasce cosa, molla-albero”, un’attività creativa per costruire alberelli natalizi con vecchie molle.

VERNASCA

Presepio di Vigoleno – Parrocchia di Vigoleno, dalle 10 alle 19 fino al 26 gennaio, il borgo di Vigoleno ospita il suggestivo Presepio Meccanico Elettronico, che da più di trenta anni emoziona grandi e piccini. Il presepio è aperto nei weekend e, durante le festività, tutti i giorni tranne i martedì feriali, dalle 10 alle 19.

GRAZZANO VISCONTI

Il Natale di Grazzano Visconti oggi e domani, dalle 10 alle 19, il borgo medievale ospiterà bancarelle di artigiani, luci e addobbi natalizi. In programma: villaggio e casa di Babbo Natale, ufficio postale, Polo Nord, circo degli Elfi, spettacoli di magia, ruota panoramica, pista di ghiaccio, scivolo gigante e food truck. Ingresso gratuito, senza prenotazione.