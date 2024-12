“Non è Natale senza anolini”, vigilia affollata in centro: corsa all’ultimo regalo

L’anolino è il vero re delle feste natalizie. I piacentini che nella mattinata della vigilia hanno affollato le vie del centro storico sono tutti d’accordo nell’affermare che “no, non è Natale senza un buon piatto di anolini in brodo a tavola”.

Formaggio o stracotto? Abbiamo assistito all’inizio di guerre per molto meno e quindi non vogliamo addentrarci nella disputa. L’importante è che quel piccolo sole ripieno di gusto anneghi nel brodo caldo con sullo sfondo un bell’albero addobbato e qualche pacco regalo.

A proposito di regali, diversi i piacentini che hanno aspettato proprio l’ultimo istante per acquistare il regalo perfetto: “Gli ultimi pensieri per i parenti”. C’è chi invece non vuole ammettere di “essere arrivato lungo” anche quest’anno: “Facciamo due passi se capita prendiamo qualcosa, ma ci siamo organizzati”. Ormai, più che ai regali si pensa alle prelibatezze che caratterizzeranno le tavole dei piacentini: “Siamo una quarantina tra nipoti, pronipoti, fratelli e sorelle e ognuno prepara qualcosa”. Un bel lavoro di squadra per vivere momenti di pura gioia con le persone che si amano.

Buon Natale a tutti dal Gruppo Libertà e, mi raccomando, che sia una Natale a forma di anolino.