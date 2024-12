Venerdì 27

PIACENZA

Piacenza on Ice – Palazzetto dello Sport pista di pattinaggio su ghiaccio per grandi e piccini. Divertimento assicurato con i pinguini guida per i più piccoli e una maxi pista per gli adulti. La pista sarà aperta, fino al 12 gennaio, tutti i giorni dalle 15 alle 19.30, sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 10 alle 20.

Atlas Maior – Un universo senza confini – PalabancaEventi mostra-evento curata da Antonio Iommelli, direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese. Un percorso suggestivo e immersivo condurrà i visitatori tra arte, geografia e storia, offrendo un esperienza unica alla scoperta di uno dei più straordinari capolavori della cartografia mondiale. La mostra sarà visitabile da martedì a venerdì dalle 16 alle 19, e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

TREVOZZO (NIBBIANO)

Il Presepe di Strà – Santuario della Beata Vergine Madre delle Genti di Strà straordinario presepe con 32 personaggi in movimento, realizzato interamente con materiali di recupero e esteso su 20 metri quadrati. Uno spettacolo unico in cui fabbro, falegname, pescatore e altri prendono vita grazie a ingranaggi e motori riciclati. Visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 18.30 fino al 12 gennaio 2025 (chiuso durante le celebrazioni).

VERNASCA

Presepio di Vigoleno – Parrocchia di Vigoleno fino al 6 gennaio, il borgo di Vigoleno ospiterà il suggestivo Presepio Meccanico Elettronico, che da più di trenta anni emoziona grandi e piccini. Il presepio sarà aperto tutti i giorni tranne i martedì feriali, dalle 10 alle 19.

GRAZZANO VISCONTI

Il Natale di Grazzano Visconti fino al 6 gennaio, escluso martedì 31 dicembre, dalle 10 alle 19, il borgo medievale ospiterà bancarelle di artigiani, luci e addobbi natalizi. In programma: villaggio e casa di Babbo Natale, ufficio postale, Polo Nord, circo degli Elfi, spettacoli di magia, ruota panoramica, pista di ghiaccio, scivolo gigante e food truck. Ingresso gratuito, senza prenotazione.