“Non ho ancora un titolo per questa vita”: il libro di Daniela Ferrari

E’ un racconto che racchiude quasi un secolo di storia, partendo dagli anni Trenta e narrando il dopoguerra, “i sacrifici quotidiani per un piatto in tavola, il duro lavoro nei campi, tutto affrontato con la semplicità dello stare insieme”.

Ma anche un’autobiografia, intitolata “Non ho ancora un titolo… per questa vita – Il romanzo di una storia vera” (Abra Books, 2024) in cui la piacentina Daniela Ferrari Delfini racconta la sua, di storia, tra corse in bicicletta per raggiungere la scuola, cani e caprette con cui giocare nella casa di campagna, amori prosciuganti, amicizie velenose, relazioni da scoprire e l’amore per quelli che lei chiama i suoi “bimbi a quattro zampe”.

E ancora la fine di un matrimonio sbagliato, un nuovo grande amore distrutto dal cancro, l’immenso dolore per la perdita dei genitori. Ma è dai momenti più bui, l’autrice racconta di aver trovato forza e sensibilità.

Per oltre trent’anni speaker radiofonica per emittenti locali e nazionali, tra le pagine del suo nuovo libro racconta anche l’esperienza dietro il microfono. “La radio ha rappresentato un grande pezzo della mia vita – dice – mi ha salvato da tante tristezze, perché avere la cuffia in testa, con la musica nel cervello, è una delle cose più belle che io abbia avuto nella mia vita”.

Il suo inizio in radio è stato quasi un caso fortuito. Di umili origini, lasciati i lavori nei campi della campagna piacentina, Ferrari si è diplomata all’Istituto per ragionieri. “Avrei voluto studiare musica e canto, ma mio padre non voleva. Desiderava diventassi una maestra”.

Dopo il suo primo impiego come segretaria, “con tanta timidezza e iperventilazione, la radio è poi diventata un lavoro serio, la mia seconda vita”. E in sella alla sua inseparabile moto, Daniela di vite racconta di averne avute tante tra le pagine della nuova pubblicazione.

“Ho iniziato a scriverlo tempo fa, dedicandogli dei ritagli di tempo. Il libro è dedicato ai miei genitori, Arturo e Jolanda. Io avevo solo loro, e loro avevano solo me. Questo libro vuole essere un modo per ringraziarli della vita che mi hanno donato e insegnato”.

Oggi in pensione dalla radio, Daniela Ferrari Delfini si dedica interamente ai suoi cani e alla scrittura. Questo è il suo secondo libro, dopo quello di poesie intitolato “Non regalarmi fiori recisi”.

“Ho ancora molto da esplorare, in questa nuova fase di rinascita e scoperta di me”.