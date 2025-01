Cosa fare nel week-end: tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 3 GROPPARELLO I Presepi ai Bersani di Gropparello torna la magia dei presepi nel suggestivo borgo di Gropparello, con oltre cento personaggi ad altezza naturale che raffigurano i mestieri di un tempo. Realizzati da residenti e volontari di Arte Nostra con materiali di recupero, saranno visitabili liberamente fino al 6 gennaio 2025. PIACENZA Favole in… Libertà fino al 6 gennaio torna tutti i giorni l’imperdibile appuntamento con le storie per bambini e famiglie, curate da Nicola Cavallari e arricchite dalla musica di Davide Cignatta. Quest’anno le fiabe tradizionali lasciano spazio alle straordinarie storie di Gianni Rodari, trasmesse ogni sera alle 20.10 su Telelibertà, con replica il giorno successivo alle 13.35. Piacenza on Ice – Palazzetto dello Sport pista di pattinaggio su ghiaccio per grandi e piccini. Divertimento assicurato con i pinguini guida per i più piccoli e una maxi pista per gli adulti. La pista sarà aperta, fino al 12 gennaio, tutti i giorni dalle 15 alle 19.30, sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 10 alle 20. GRAZZANO VISCONTI Il Natale di Grazzano Visconti fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 19, il borgo medievale ospiterà bancarelle di artigiani, luci e addobbi natalizi. In programma: villaggio e casa di Babbo Natale, ufficio postale, Polo Nord, circo degli Elfi, spettacoli di magia, pista di ghiaccio, food truck e tanto altro. Il 6 gennaio, alle ore 15.30, nel borgo arriva la Befana. Ingresso gratuito, senza prenotazione. CORTEMAGGIORE Francesco Garolfi – Da Elmore James a Jimi Hendrix – Teatro Duse, ore 21 nell’ambito della Stagione 2024/25 del Teatro Duse, il talentuoso chitarrista italiano Francesco Garolfi presenta in prima assoluta un progetto che fonde blues e rock, rendendo omaggio a leggende come Hendrix, Elmore James e Muddy Waters. Un viaggio musicale emozionante e imperdibile. Ingresso libero ad offerta.

Domani, Sabato 4 VERNASCA Presepio di Vigoleno – Parrocchia di Vigoleno fino al 26 gennaio, il borgo di Vigoleno ospita il suggestivo Presepio Meccanico Elettronico, che da più di trenta anni emoziona grandi e piccini. Il presepio è aperto nei weekend e, durante le festività, tutti i giorni tranne i martedì feriali, dalle 10 alle 19. Scopri la Magia di Vigoleno durante le vacanze di Natale, da oggi fino a lunedì, il Borgo di Vigoleno, certificato tra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, accoglie i visitatori per ammirare il Mastio e il Piano Nobiliare del Castello. Gli orari di apertura sono dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. PIACENZA Mirabili Prospettive – Duomo e Basilica di Santa Maria di Campagna oggi e domani, con un solo biglietto, si potrà accedere sia alla Cupola del Guercino che a quella del Pordenone, per ammirare una vista mozzafiato sulla città e sulle opere d’arte. Le salite alla Cupola del Guercino sono alle 15, 16 e 17, mentre alla Cupola del Pordenone alle 16 e 17. Prenotazione consigliata. Commedia dialettale “Ho miss zò la trappula” – Teatro President, ore 21 di scena il Gruppo Dialettale Monticellese con la brillante commedia dialettale in tre atti di Angelo Cattadori, con la regia di Laura Cattadori. Canto di Natale alla Galleria Ricci Oddi, ore 16 “Scrooge e il Natale futuro”, terzo e ultimo appuntamento ispirato al classico di Dickens. Narrazione di Nicola Cavallari, ombre animate di Nicoletta Garloni e interpretazione di Federica Ferrari, per un viaggio nella trasformazione di Ebenezer Scrooge. Alle 15.30, breve percorso guidato per bambini tra le atmosfere dickensiane. FIORENZUOLA Gran Concerto di Capodanno 2025 – Teatro Verdi, ore 21 tradizionale concerto di Capodanno con musiche di Verdi, Strauss, Lehar, Rossini e Puccini. Sul palco il Coro Vallongina di Fiorenzuola e l’Orchestra Sinfonica Colli Morenici, diretti dal M° Nicola Ferraresi, con il soprano Elena Cattani, il tenore Federico Bonghi e il baritono Ruben Ferrari. La direzione concertante sarà affidata al M° Roberto Scotti.

Domenica 5 VERNASCA Max Ernst: Laboratorio sul collage per ragazzi – Vigoleno, ore 11 laboratorio creativo per bambini e ragazzi (9-13 anni) dedicato al collage e al frottage, ispirato all’opera di Max Ernst. In occasione della mostra “Alla corte della principessa – Max Ernst: Une semaine de bonté”, i partecipanti, guidati dai curatori, potranno creare storie e opere ispirate al grande artista surrealista. Prenotazione obbligatoria. LUGAGNANO Aperture straordinarie all’Area Archeologica di Veleia Romana uno dei siti archeologici più importanti del nord Italia accoglie i visitatori con orari speciali durante le festività. Oggi ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese, con orario dalle 9 alle 16. Domani apertura straordinaria dalle 9 alle 16.30. PIACENZA Il Tempo del Natale – Collegio e Galleria Alberoni, ore 15.30 in programma una visita guidata speciale all’Osservatorio meteo, sismico e astronomico del Collegio, con ingresso ridotto e prenotazione consigliata. Alle 16, visita ai tesori del Collegio Alberoni, con ingresso ridotto. Lo Schiaccianoci – Teatro Municipale, ore 16 il Balletto del Teatro Nazionale di Tirana inaugura la stagione di danza del Teatro Municipale con Lo Schiaccianoci, balletto in due atti. Il libretto, firmato da Marius Petipa, si ispira alla fiaba di E.T.A. Hoffmann “Il cacciatore e il re dei topi”. Natale al Farnese – Palazzo Farnese oggi in programma il laboratorio didattico “Una Befana in carrozza” alle ore 15.00 per bambini dai 7 ai 10 anni e alle ore 16.30 per bambini dai 4 ai 6 anni con accompagnatore, oltre a una visita guidata a tutte le sezioni del museo. MONTICELLI Mostra del Presepe – Rocca Pallavicino Casali giunta alla sua 24ª edizione, si conferma ogni anno come una delle manifestazioni più attese del territorio, che ogni anno attira oltre 5.000 visitatori. Saranno esposti circa 40 diorami realizzati da maestri artigiani. La mostra sarà visitabile fino al 2 febbraio, con ingresso libero nei giorni festivi e la domenica, dalle 14.30 alle 18.