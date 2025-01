Silver flag, sabato pennelli e treppiedi in piazza: via al concorso di pittura

Sabato 25 gennaio la Silver Flag sceglierà il suo “vestito” con il tradizionale appuntamento del concorso di pittura del Cpae e del liceo Cassinari.

Una tradizione consolidata che ancora una volta si rinnova a due passi da Piazza Cavalli: sabato 25 gennaio la Galleria della Borsa si animerà di treppiedi, colori e pennellate anche digitali con il concorso di pittura organizzato dal Cpae con la partecipazione di studentesse e studenti del liceo Artistico “Bruno Cassinari” di Piacenza che decreterà il manifesto della prossima edizione della “Vernasca Silver Flag”

Non si tratta soltanto di scegliere l’immagine che accompagnerà equipaggi ed appassionati verso Castell’Arquato e Vernasca il fine settimana del 13 giugno 2025: è questione di ripercorrere e ritrovare un pezzo di storia dell’automobilismo che riprenderà vita con il tema “Campioni del Mondo” nella prossima Silver Flag.

Ad ispirare i pittori la visita al museo dell’automobile

Catalizzatrice di ispirazione è stata la visita al Museo nazionale dell’automobile di Torino dello scorso martedì quando i partecipanti al concorso del Liceo Cassinari hanno potuto ammirare da vicino capolavori dell’automobilismo. Un’esperienza proseguita all’Heritage HUB, polo ospitante trecento vetture storiche, testimonianza di un’epoca d’oro dell’ingegneria e del design italiano e ulteriormente arricchita dall’incontro con Roberto Giolito, storico designer di Fiat.

Il concorso

“Il concorso per la realizzazione dell’immagine per il manifesto della Silver Flag è un’occasione formativa significativa per gli studenti del triennio iscritti, che si possono così confrontare con un compito di realtà e con dei temi, il manifesto pubblicitario e il car design che offrono molteplici connessioni con le discipline caratterizzanti gli indirizzi – spiega Isabella Genovese, referente per il concorso di pittura del Liceo Cassinari – Sono messe in campo infatti competenze progettuali, pittorico-grafiche e personali (gestione e organizzazione del lavoro), che si raccordano con diversi aspetti di tutti gli indirizzi del triennio. Inoltre alcuni studenti potranno scegliere, nel loro percorso futuro, di intraprendere la strada del Car Design, come già successo in passato”.

A decretare l’opera vincitrice – nel 2024 il primo posto fu conquistato da Son Costantini che impresse sulla sua tavola il testa a testa tra due auto – una giuria composta da oltre che da Claudio Casali (Presidente Cpae) e Giovanni Groppi (vicepresidente Cpae e membro Commissione cultura Asi), Massimo Grandi (direttore Laboratorio di Car Design, Dipartimento Architettura Unifi), Andrea Vetrucci (Interior Designer Automobili Lamborghini, vincitore concorso nel 2015), Agnese di Matteo (Vicepresidente federale Asi) e Lorenzo Boscarelli (Presidente Aisa).

Non saranno però protagoniste solo “auto su tela”, saranno infatti tre le vetture esposte: Lancia Stratos, Abarth 2000 Sport e Fiat Abarth 124.