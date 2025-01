Oggi, Venerdì 24

PIACENZA Vanitas – Memento Mori – Palazzo Farnese mostra di arte contemporanea che esplora il tema del Memento Mori, riflettendo sulla fugacità del tempo e dei piaceri terreni. Curata da Rossella Farina, Pamela Marenghi e Tiziana Anna Paffile, l esposizione riunisce venticinque artisti contemporanei. La mostra è visitabile gratuitamente oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle18, sabato e domenica dalle 10 alle 18. Settant’anni di arte lombarda nella collezione del Mim la mostra, allestita negli spazi espositivi degli Amici dell Arte, presenta opere di grandi maestri come Enrico Baj, Mimmo Rotella, Aligi Sassu, Gillo Dorfles, Roberto Crippa, Marco Lodola e altri. Curata da Alessandro Azzoni, Roberta Castellani e Carlo Francou, l esposizione, aperta fino al 15 febbraio, è visitabile al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e sabato e domenica dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito. IX Festival della Cultura della Libertà Corrado Sforza Fogliani – PalabancaEventi sabato e domenica, con un anteprima speciale oggi alle 18, torna il Festival dedicato alla memoria di Corrado Sforza Fogliani, figura di spicco del liberalismo italiano. Diretto scientificamente da Carlo Lottieri, l’edizione di quest’anno esplora il tema Libertà educativa. Meno Stato, più società con un ricco programma di conferenze e approfondimenti, guidati da 33 relatori di spicco. Gli anni – Teatro dei Filodrammatici, ore 21 spettacolo di teatro-danza, un viaggio emozionale tra passato e presente. La coreografia, interpretata da Marta Ciappina, unica protagonista, esplora la memoria personale attraverso storie, canzoni e ricordi, ricucendo la distanza tra ciò che è stato e ciò che appare oggi. Pantheon – Piacenza Expo storico appuntamento dedicato a numismatica, filatelia, cartoline, schede telefoniche, libri, stampe, immaginette religiose, accessori e raccoglitori per collezioni. Oggi visitabile dalle 10.30 alle 17, domani dalle 9.30 alle 17. Ingresso gratuito La fotografia tra passione e avventura – CAI Piacenza, ore 21 appuntamento con il celebre fotografo Alberto Ghizzi Panizza, Nikon Global Ambassador e Master della Nikon School. Professionista di fama internazionale, Ghizzi Panizza condividerà la sua esperienza unica nel mondo della fotografia, approfondendo tecnica e arte. Ingresso libero. CASTELSANGIOVANNI Classic in POP – Teatro Verdi, ore 21 L’Orchestra dei Colli Morenici, diretta dal Maestro Nicola Ferraresi, presenta una serata unica che reinterpreta la musica classica in chiave moderna. Brani di Bach, Vivaldi, Mozart e Handel saranno trasformati in esperienze sorprendenti.

Domani, Sabato 25 PIACENZA Animando la figura #2025 – Spazio Luzzati oggi e domani, alle 15.30, i bambini dai 5 agli 8 anni potranno partecipare a un percorso creativo di gioco nel magico Spazio Luzzati. Qui diventeranno protagonisti nell animare figure d ombra, dando vita a storie inedite con le sagome create da loro stessi. Un viaggio affascinante alla scoperta dei segreti del teatro d ombre, curato da Federica Ferrari. Vegan Microfestival – Rathaus oggi, dalle 10 alle 20, e domani, dalle 15 alle 20, il centro culturale si trasformerà in un punto di ritrovo per appassionati di cultura vegana e curiosi di uno stile di vita alternativo. Due giornate ricche di banchetti, talk, musica e cibo, per scoprire, assaporare e divertirsi, con un occhio di riguardo al rispetto per il pianeta e gli animali. Il ricamo e le sue applicazioni nella storia dell’arte: esempi immortali di eleganza e raffinatezza – Amici dell’Arte, ore 17 la conferenza, curata dall’ingegnere Bruna Giordano, esplorerà il ruolo del ricamo nell’arte, evidenziando il suo valore estetico e la maestria che ha attraversato i secoli. L’incontro sarà introdotto dalla professoressa Donatella Vignola, Presidente del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia, e dall avvocato Stefano Antonio Marchesi, Presidente dell’Associazione Amici dell’Arte. La Sirenetta – La Voce dell Oceano – Teatro Politeama, ore 16 musical ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, con regia e libretto di Simona Paterniani, che ha reinventato la storia arricchendola di nuovi personaggi e sviluppi coinvolgenti. Prima di andare in scena – Giulio Cesare – Teatro Municipale, ore 17 l’incontro offrirà un approfondimento sull’opera di Haendel, capolavoro che andrà in scena il 31 gennaio e il 2 febbraio. Gian Francesco Amoroso introdurrà l opera accompagnato al pianoforte dalle esibizioni del contralto Chiara Biondani, dei soprani Costanza Falcinelli e Mengli Zhang, e del baritono He Hu. Ingresso libero. 5° Mostra Mercato Giocattolo Vintage – Piacenza Expo oggi e domani torna la mostra dedicata agli appassionati di giocattoli d epoca e modellismo, con una ricca esposizione di modellini, soldatini, bambole d epoca, libri, attrezzature per modellismo e altro ancora. Visitabile oggi dalle 9.30 alle 17.30 e domani dalle 9.30 alle 15.30. Ingresso libero. Commedia dialettale “Al coccù dla mamma!” – Teatro President, ore 21 di scena la compagnia teatrale La Cumpagnia dal Mulein di Travo con la brillante commedia dialettale in tre atti, scritta da Egidio Carella e recitata in dialetto piacentino. SARMATO Mercatino del Riuso – Piazza Roma, dalle 8 alle 17 i visitatori avranno l’opportunità di scoprire il valore degli oggetti, promuovendo la filosofia del riduci, riusa, rinnova . Sarà possibile trovare pezzi unici e dare nuova vita agli oggetti amati. FIORENZUOLA Fellini, la dolce vita di Federico – Balletto di Siena – Teatro Verdi, ore 20.45 in occasione dei cento anni dalla nascita di Federico Fellini, il Balletto di Siena rende omaggio al genio creativo del regista riminese. Con regia e coreografia di Marco Batti, lo spettacolo, sulle note di Nino Rota, Nicola Piovani e Max Richter, ripercorre i personaggi de La Strada e altri grandi film felliniani come Amarcord, I Vitelloni e La dolce vita, con solisti Chiara Gagliardo, Matilde Campesi, Filippo Del Sal e Giuseppe Giacalone.