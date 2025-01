Gli amori e le passioni di Giuseppe Verdi rivivono al teatro Duse di Cortemaggiore

Nuovo appuntamento con la lirica a Cortemaggiore nell’ambito della stagione del Duse in collaborazione con Fedro Cooperativa e grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano per celebrare Giuseppe Verdi e i suoi legami con la terra verdiana.

Il concerto lirico-vocale ”L’anima di Verdi: passioni, amori e patriottismo”, in scena domenica 2 febbraio alle 21, è un tributo alla straordinaria figura di Giuseppe Verdi, maestro indiscusso del melodramma romantico italiano. Questo omaggio, ambientato nel Teatro Duse di Cortemaggiore, assume un significato speciale: il territorio è parte della terra verdiana, luogo in cui il compositore creò capolavori immortali come il coro de “La Vergine degli angeli” ispirato proprio dal quadro “L’Assunzione di Maria” di F. Scaramuzza esposto presso la Collegiata di Santa Maria delle Grazie di Cortemaggiore.

Attraverso una selezione di arie e duetti tratti dal vasto repertorio verdiano, il concerto intende evocare i temi che hanno attraversato la vita del Maestro: le passioni viscerali, gli amori travagliati, e il patriottismo ardente, il suo amore per la terra e l’agricoltura, il suo senso di bellezza e armonia. Un percorso musicale che rende omaggio all’uomo e all’artista, delineando i principi che hanno segnato la sua opera e la sua esistenza, non solo nell’arte ma anche nella vita politica di un’Italia in cerca di unità e libertà.

i protagonisti

Protagonisti della serata saranno Greta Cipriani, soprano; Davide Piaggio, tenore; Simone Piazzola, baritono accompagnati al pianoforte dal maestro Gian Francesco Amoroso. Per Davide Rossi, presidente Fedro Cooperativa “è un vero piacere collaborare con gli Amici della Lirica che si apprestano a riempire il Teatro Duse di applausi per un grande compositore come Verdi, che ci ricorda il genio e la bellezza della nostra terra – le sue parole -. Siamo felici di contribuire con proposte trasversali che incontrano i gusti di molti. L’obiettivo della stagione è infatti quello di creare appuntamenti culturali in grado di stimolare l’interesse e far tornare la voglia di frequentare i luoghi di cultura”.