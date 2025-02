Annibale/ Photobuster Piacenza – XNL Piacenza contemporanea, ore 18 inaugurazione della mostra conclusiva del progetto Photobuster Piacenza, curata dal fotografo Alex Majoli. L’esposizione, frutto del lavoro dei collettivi Cesura, La Città Minaccia e TIFF, racconta Piacenza come terra di confine attraverso foto, video e suoni, esplorando periferie, paesaggi e architetture locali. Dopo l inaugurazione, after party ai Giardini Sonori (ore 21.30). La mostra sarà visitabile fino al 2 marzo 2025 (da venerdì a domenica, ore 10.30-19.30).

Le Geometrie Nascoste nei Grandi Monumenti – Sede Famiglia Piasinteina, ore 21 ultimo incontro del ciclo di tre appuntamenti culturali promossi dall’Associazione Culturale Archistorica, dedicati all’architettura antica vista come arte divina. Un viaggio attraverso il potere creativo dell’uomo, capace di trasformare l’ambiente naturale. Il titolo dell’incontro è: L’orbita terrestre in piazza S. Pietro: la magia dell’ellisse nel Barocco Romano.

Domani, Sabato 8

VERNASCA

Alla corte della principessa – Max Ernst: Une semaine de bonté – Oratorio della Beata Vergine delle Grazie di Vigoleno esposizione temporanea dedicata a una delle opere più enigmatiche di Max Ernst, realizzata tra gli anni 20 e 30 del Novecento: Une semaine de bonté. Attraverso 18 stampe tratte da un edizione del romanzo per immagini, il progetto si integra con le attuali visite guidate al castello, esplorando il legame tra il borgo e l’artista. La mostra sarà visitabile nei fine settimana fino al 30 marzo.

FIORENZUOLA

Jovanotte la Teatrale – Teatro Verdi, ore 20.45 all’interno della Stagione Teatrale 2024/2025, il Teatro Verdi ospita l’evento speciale della tribute band piacentina Jovanotte. Dopo 12 anni di tributi al cantautore Jovanotti, la band propone uno spettacolo unico, con un repertorio rinnovato e arrangiamenti inediti, il tutto rigorosamente suonato dal vivo.

RIVERGARO

Presentazione del libro “Non ho chiesto l’America” – Centro di Lettura, ore 18 nuovo appuntamento degli Incontri in Trebbia Shire con l autrice Sara Zanelletti, ballerina professionista, che presenterà il suo romanzo d esordio. Il libro esplora un viaggio tra Piacenza e Los Angeles, tra sogni, amori e disincanti, con il messaggio di non perdere mai la speranza e guardare sempre avanti. Ingresso gratuito su prenotazione.

CORTEMAGGIORE

Debora Caprioglio – “Non fui gentile, fui Gentileschi” – Teatro Eleonora Duse, ore 21 monologo dedicato alla vita di Artemisia Gentileschi, una delle pittrici più coraggiose della storia. Parte della Stagione Teatrale 2024/2025, lo spettacolo esplora i trionfi, le sconfitte e il coraggio di una donna che ha fatto della pittura la sua unica forza.

BOBBIO

Sipario sul nostro Appennino – Ritagli in Alta Valle il Gruppo Teatrale Quarta Parete torna con la rassegna che porta il teatro nelle località più remote dell’Appennino. Pensata per i residenti delle zone montane, la rassegna unisce cultura e welfare. Questo appuntamento si terrà a Ceci di Bobbio, presso il Circolo Anspi. Gli attori di Quarta Parete si esibiranno in scene tratte dai loro spettacoli, accompagnati dal Gruppo Musicale San Lorenzo.

PIACENZA

Commedia dialettale – “Mei una caseina dua as rida che un castell dua as crida!” – Teatro President, ore 21 la compagnia Filodrammatica San Bernardino porta in scena la brillante commedia dialettale in tre atti, scritta e diretta da Massimo Calamari.

Intorno al quadro: percorso tra le cornici Ricci Oddi – Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, ore 16 secondo appuntamento del ciclo “Percorsi indisciplinati. Le opere d arte raccontate da non storici dell’arte”. Cristiano Cassi e Anja Mayr, artigiani corniciai, guideranno i partecipanti alla scoperta delle cornici, spesso trascurate ma fondamentali nel mondo dell’arte, con particolare focus su quelle della collezione Ricci Oddi. Prenotazione obbligatoria.

Moto Expo – Piacenza Expo, dalle 9.30 alle 18 oggi e domani torna l’attesissimo appuntamento organizzato dal moto club “Due tempi bei tempi & Youngtimer”, dedicato alle moto d’epoca, alle iconiche due tempi e alle Youngtimer degli anni 80-2000.

Mirabili Prospettive – Duomo e Basilica di Santa Maria di Campagna oggi e domani, con un solo biglietto, si potrà accedere sia alla Cupola del Guercino che a quella del Pordenone, per ammirare una vista mozzafiato sulla città e sulle opere d arte. Le salite alla Cupola del Guercino sono alle 15, 16 e 17, mentre alla Cupola del Pordenone alle 16 e 17. Prenotazione consigliata.

Il Prof. Whippet e il mistero del Tricolore – Palazzo Farnese, dalle 15.30 alle 17.30 oggi e domani, tornano a Palazzo Farnese le avventure del professor Whippet, l’investigatore con sembianze canine che da anni coinvolge i bambini (dai 6 ai 10 anni) nella scoperta dell’arte e della cultura attraverso misteri ed enigmi. Questa volta il viaggio del professore porterà i piccoli partecipanti nel Risorgimento italiano. Prenotazione obbligatoria.