Cosa fare nel week-end, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 14

PIACENZA

Amae – Teatro Municipale, ore 21 serata dedicata alla giovane danza d’autore, inserita nel cartellone 2025 di Teatro Danza a Piacenza e parte della Stagione di Prosa 2024/2025 del Teatro Municipale. Lo spettacolo esplora come l’affetto possa talvolta trasformarsi in meccanismo di controllo e dipendenza. Regia, coreografia e performance di Eliana Stragapede e Borna Babic.

Annibale/ Photobuster Piacenza – XNL Piacenza contemporanea mostra conclusiva del progetto Photobuster Piacenza, curata dal fotografo Alex Majoli. L’esposizione, frutto del lavoro dei collettivi Cesura, La Città Minaccia e TIFF, racconta Piacenza come terra di confine attraverso foto, video e suoni, esplorando periferie, paesaggi e architetture locali. La mostra sarà visitabile fino al 2 marzo 2025 (da venerdì a domenica, ore 10.30-19.30).

San Valentino al Municipale – “L’arte dell’incontro” – Teatro Municipale, ore 21 serata speciale dedicata all’amore con il concerto di Maurizio Fabrizio, uno dei compositori più celebri del panorama musicale italiano e protagonista di numerose edizioni del Festival di Sanremo. Alle 19.30, possibilità di prenotare una romantica cena a buffet nel suggestivo Ridotto del Teatro.

GAZZOLA

San Valentino al Castello di Rivalta oggi e domani, per festeggiare la giornata più romantica dell’anno, il Castello di Rivalta si trasformerà in un luogo magico dove storia, leggende e romanticismo si incontrano. Per l’occasione, sarà proposta una visita guidata unica che permetterà di scoprire il castello in un’atmosfera avvolta dalla luce delle candele, insieme ad altre esperienze speciali.

FIORENZUOLA

Commedia dialettale “4 spose per 5 fradei” – Teatro Verdi la Compagnia Teatrale Fiorenzuolana porta in scena la brillante commedia dialettale in tre atti scritta e diretta da Walter Portesi, in programma oggi e domani alle 21 e domenica alle 15.30.

GROPPARELLO

San Valentino Mon Amour – Castello di Gropparello in occasione di San Valentino, il Castello di Gropparello offre esperienze esclusive per celebrare l’amore: visita guidata con pranzo, visita con cena o una suggestiva visita notturna seguita da cena. Ogni esperienza si concentrerà sulla storia del castello, con un particolare focus sul tema dell’amore, raccontato in modo interattivo da uno dei castellani. Prenotazione obbligatoria.

Amori Segreti al Castello di Gropparello – ore 17 da oggi e per tutto il fine settimana, il Castello di Gropparello offre un’esperienza unica in occasione della Festa degli Innamorati. Ogni giorno, alle 17, partirà una visita drammatizzata del castello arricchita da intermezzi interpretati da attori in costume. I protagonisti della vicenda saranno Rosania Fulgosio e Lancillotto Anguissola. Evento in abbinamento al Castello di Gradara. Prenotazione obbligatoria.

VERNASCA

A San Valentino m’innamoro di… Vigoleno – 17.30 per San Valentino, il magico borgo di Vigoleno offre a tutti gli innamorati l’opportunità di vivere una visita guidata speciale. Una guida esperta accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei segreti più affascinanti del Castello, esplorando angoli nascosti, il suggestivo Piano Nobile e le misteriose scalinate del mastio. Prenotazione obbligatoria.

CASTELLARQUATO

Passeggiata Romantica – IAT-R Ufficio Turistico Castell’Arquato, ore 17.30 oggi e domani, il famoso Borgo degli Innamorati si trasformerà in un palcoscenico perfetto per celebrare l’amore. Accompagnati dal crepuscolo, i partecipanti esploreranno gli angoli nascosti del borgo e le sue storie d’amore secolari, con visita alla Rocca Viscontea, salita alla terrazza panoramica e degustazione di vini Colli Piacentini DOC all’Enoteca Comunale.

San Valentino: 1 Rocca x 2 per la festa degli innamorati, la Rocca Viscontea apre le sue porte con orario straordinario (10.00 – 12.30 e 14.00 – 16.30) e una tariffa speciale dedicata alle coppie. Non è necessaria la prenotazione.