Le eccellenze gastronomiche piacentine a Sanremo grazie ai fratelli Troni

Le eccellenze piacentine protagoniste alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse più importante del Paese ha rappresentato infatti un’occasione straordinaria per i fratelli Troni, Stefano e Marco, che sono stati invitati come ospiti d’onore al Festival Zone, il Polo di 8 radio, e All Music Italia. Un’esperienza che ha permesso loro di vivere da protagonisti l’atmosfera del Festival e di celebrare, in un contesto esclusivo, le eccellenze del territorio piacentino.

COPPA, SALAME E PANCETTA TRA GLI ARTISTI DI SANREMO

L’evento si è svolto in un ambiente raffinato, impreziosito dal pianoforte dell’Ottocento appartenuto al compositore Ferruccio Busoni, trasformato grazie alla loro fantasia ed esperienza in un ricco buffet che ha contribuito a rendere ancora più unica l’atmosfera. Tra le delizie servite, spiccano il risotto ai funghi porcini della Val Nure, il Cacio del Po’ e l’uva caramellata, simboli della ricca tradizione gastronomica della provincia di Piacenza. Non potevano mancare, inoltre, coppa, salame e pancetta.

Un momento particolarmente significativo è stato l’omaggio delle firme sui i dischi da parte di Marcella Bella, Silvia Salemi ,Vince Tempera, Giorgia, Coma cose e Cristina D’avena.