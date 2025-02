Via alla quinta stagione di “Sentieri Piacentini”: Salini ci porta sulla vetta del Lesima

Ai blocchi di partenza la quinta stagione di “Sentieri piacentini”, il format di Telelibertà ideato e condotto da Roberto Salini, escursionista, esploratore, videomaker e fotografo. Un vero e proprio poeta del viaggio, capace di raccontare con passione e competenza il fascino dei cammini nascosti, delle montagne e delle valli piacentine. Dieci nuove puntate, girate la scorsa estate tra paesaggi mozzafiato e incontri sorprendenti con la fauna selvatica, i tramonti e le albe a fare da testimoni. Non mancheranno le sorprese, specialmente nelle ultime due puntate, che promettono momenti inediti e spettacolari.

Primo appuntamento stasera: si va sul Lesima

Il primo appuntamento è fissato per stasera, sabato, alle 20:10 su Telelibertà, con un episodio che porterà gli spettatori sul monte Lesima. “Non è la vetta più alta della provincia di Piacenza, ma senza dubbio la più riconoscibile grazie all’inconfondibile “pallone” radar”, anticipa Roberto. Con questa quinta stagione, Sentieri piacentini, si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’escursionismo. “In questa stagione – racconta Salini – ho percorso oltre 150 chilometri scivolando tra le emozioni e lanciando sguardi verso l’infinito, camminare è un’esperienza di socializzazione e scoperta. Durante le mie escursioni incontro tante persone che mi riconoscono e mi fermano con curiosità: “Lei è quello dei sentieri!” mi dicono. E subito la domanda: “Quale sarà il prossimo obiettivo?””.

Gli itinerari

Salini svela alcuni dettagli degli itinerari più affascinanti di questa edizione. “La stagione riprende idealmente il cammino dello scorso anno – spiega Salini – e se nella precedente edizione eravamo scesi da Cerignale fino alla confluenza tra Trebbia e Aveto, questa volta risaliremo il versante opposto, addentrandoci verso Cariseto e il monte delle Tane”. Tra i percorsi più suggestivi c’è anche una tappa sui “Sentieri della Libertà”, un insieme di itinerari escursionistici curati dai volontari del Museo della Resistenza Piacentina di Sperongia (Morfasso). “Questi sentieri – sottolinea Roberto – ripercorrono luoghi simbolo della Resistenza e della memoria. In particolare, nella puntata dedicata a Cerignale, verrà esplorato il “Sentiero di Gaspare”, un tracciato immerso nella natura che porta con sé le tracce indelebili del passato. Tra le avventure più suggestive ricordo l’esplorazione del monte Groppetto, un luogo magico che racchiude due cime, due grotte e un lago in un unico afflato. Da mettere in evidenza anche il cammino che partirà da Giacopiane fino al Lago delle Lame, un’immersione nella magia delle foreste liguri, tra specchi d’acqua e paesaggi incantati. Agli spettatori non resta che sintonizzarsi sulle frequenze di Telelibertà”.