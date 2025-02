Quando i divani sono questione di famiglia: “L’Arte del fare” da Vito e Michele

Da una puntata dolce con signor Falicetto a una tappa comoda tra i divani e le poltrone di Mignani arredo. Nata da un’idea di Benito Mignani nel 1963 – nel bel mezzo del boom economico e dell’esplosione del design Made in Italy – la realtà è cresciuta e cambiata sotto la guida del figlio Vito e, da poco, ha visto l’ingresso anche del nipote Michele. Una tradizione familiare lunga sessant’anni, un’eccellenza dell’artigianato piacentino all’insegna di quella magica unione tra bellezza e comodità.

Nuova tappa de “L’Arte del fare”

La quinta tappa del viaggio de “L’Arte del Fare” approda a Gossolengo tra i colori dei tessuti, il suono delle cucitrici e il profumo dei materiali che quotidianamente vengono lavorati nel laboratorio di tappezzeria dove il relax è questione di famiglia. La puntata condotta da Marco Vincenti si può vedere dalle 20.30 di stasera, mercoledì 19 febbraio, sul canale 76 di Telelibertà e, in diretta streaming, sul sito liberta.it nella sezione Tv live. Tutte le puntate de “L’Arte del Fare” si possono vedere anche on demand su Teleliberta.tv.

“Tutto nasce da qui – racconta Michele Mignani, entrato nell’azienda fondata da nonno Benito nel 2022 -. Nel nostro laboratorio realizziamo poltrone, divani e letti su misura”. “Sono entrato nel mondo del lavoro facendo tutt’altro con ruoli prevalentemente commerciali e consulenziali – continua Michele -, ma dopo l’ultima esperienza professionale è scattata la scintilla e la voglia di prendere in mano, piano piano, l’azienda di famiglia”. Ma cosa ti ha insegnato tuo padre? “In primo luogo la precisione e l’attenzione al dettaglio, caratteristiche fondamentali – risponde -. Imprescindibile anche la conoscenza dei materiali e la predisposizione all’ascolto”.

La passione nel creare

Tutto parte dalla passione, ma il vasto mondo dell’artigianato è caratterizzato anche da ingredienti come l’amore, il desiderio di creare e di rendere un insieme di materiali qualcosa di nuovo, qualcosa che acquisisce valore. Al fianco di Michele, il padre Vito: “Sono entrato a far parte di questa lunga storia nel 1981 – le sue parole -, in quegli anni abbiamo iniziato a innovare e a diversificare la produzione avviata da mio padre che riguardava prevalentemente il commercio di mobili ed elementi d’arredo classici. Il viaggio nel mondo dell’arredamento è proseguito entrando nel contract alberghiero, con la quale l’arredo incontra la progettazione dei vari spazi in base alle esigenze del cliente”. Tradizione e innovazione strette in un unico filo conduttore fino all’ennesima evoluzione intervenuta con l’ingresso di Michele in azienda.

“L’importanza di adeguarsi ai cambiamenti”

Ma com’è cambiato questo lavoro nel corso degli anni? “I materiali evolvono e la nostra prerogativa è sempre stata quella di saperci adeguare ai loro cambiamenti, distinguere i migliori prodotti e i migliori fornitori”. L’ultima novità riguarda l’ingresso nel settore dell’arredamento nautico. Ma cos’è l’artigianato per Vito Mignani? “È tradizione innanzitutto, ma non solo – afferma – è conoscenza, manualità e voglia di innovare”.

In sessant’anni di storia Mignani arredo ha esportato poltrone, letti e divani in tutta Italia e anche all’estero tra Francia, Svizzera e Austria. “Un modo per far conoscere attraverso i nostri prodotti il territorio piacentino – specificano padre e figlio -. Spesso i nostri clienti desiderano venirci a trovare e cogliamo l’occasione per farli provare i nostri piatti tipici”.

Come ad ogni tappa de “L’Arte del Fare” Marco Vincenti verrà messo alla prova all’interno del processo produttivo. La ricompensa? Un comodo pisolino non prima di salutare Vito e Michele: protagonisti di una lunga storia famigliare che non ha nessuna intenzione di interrompersi. Appuntamento quindi a stasera, dalle 20.30 su Telelibertà.