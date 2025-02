Tra sentieri e pascoli in fiore: “Sentieri Piacentini” stasera ci porta sul Monte Lama

“Sentieri Piacentini” non è solo un invito a camminare e ad ammirare gli scenari mozzafiato del territorio, ma anche un’occasione per immergersi nella straordinaria biodiversità dell’Appennino. La seconda puntata della nuova stagione, in onda sabato 22 febbraio alle 20.20 su Telelibertà, porterà gli spettatori in un viaggio tra natura e storia, guidati dall’escursionista e videomaker Roberto Salini.

Questa volta, l’itinerario si snoda lungo il versante meridionale del Monte Lama, un luogo di rara bellezza che, in primavera, si trasforma in un’esplosione di colori grazie alla spettacolare fioritura dei suoi pascoli. Attraverso sentieri immersi nel verde, lo spettatore potrà scoprire la ricchezza naturalistica di quest’area e lasciarsi affascinare dalle meraviglie di un paesaggio che racconta la storia e la vita del territorio piacentino.

L’itinerario prende il via dal Passo di Linguadà, un valico dell’Appennino Ligure situato al confine tra le province di Parma e Piacenza, tra i comuni di Bardi e Farini. Questo antico passaggio collega la Valceno alla Valnure, territori ricchi di storia e tradizioni, che per secoli hanno rappresentato importanti vie di transito per pastori, mercanti e pellegrini. Lungo il tragitto, Salini incrocia uno dei percorsi storici più affascinanti del territorio: la Via degli Abati, conosciuta anche come Via Francigena di Montagna. Questo antico cammino, lungo 190 chilometri, collegava Pavia, l’antica capitale del Regno Longobardo, a Bobbio, sede del prestigioso Monastero Regio di San Colombano. Da Bobbio, il percorso prosegue attraverso Bardi e Borgo Valditaro, fino a raggiungere Pontremoli, punto di incontro con la più celebre Via Francigena.